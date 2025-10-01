Hablamos con David Muñoz de Estopa tras matricularse en la Universidad de Barcelona

David Muñoz, de Estopa, ha sorprendido regresando a las aulas a sus 49 años. El mayor de los hermanos más populares de la música española se ha matriculado en el grado de Historia en la prestigiosa Universidad de Barcelona para estudiar una de sus grandes pasiones, la historia antigua.

Un nuevo e ilusionante reto que no significa el fin de la banda que forma con su hermano José desde hace 25 años, ya que va a compaginar su faceta de estudiante con sus compromisos musicales, y que salía a la luz después de que varios de sus compañeros de carrera compartiesen imágenes en redes sociales con él, corriendo como la pólvora la noticia de su ingreso en la facultad de Historia.

Ha sido precisamente saliendo de una de sus clases en la Universidad donde Europa Press ha podido hablar con David sobre este proyecto personal para ampliar sus conocimientos: "Bueno, se ha filtrado sin yo quererlo, pero esto es inevitable. Yo tenía mis sospechas... digo, a ver si lo puedo llevar con discreción". "Evidentemente no ha podido ser, pero aun así voy a hacer todo lo posible por ser uno más y llevar mis estudios con discreción, siendo uno más de mis compañeros y compañeras y no dando tanto bombo a esto, que también es una cosa que puede hacer cualquiera" ha reconocido con humildad.

Y aunque insiste en que "no quiero tampoco darle demasiado bombo a esto" y ha pedido a la prensa que respete su "intimidad" cuando acuda a sus clases, sí ha confirmado que el primer día de Universidad ya desayunó con otros alumnos, desvelando con una sonrisa que ha tenido "mucha suerte" con sus nuevos compañeros.

Sí ha querido dejar claro que sus estudios "no tienen nada que ver con la fama", asegurando que si saca buenas notas es porque se lo habrá merecido, no por ser uno de los Estopa. "Evidentemente los profes ya me han dejado claro que no me van a... Soy uno más y es lo que busco" ha expresado.

Ahora, como admite, toca ponerse las pilas porque como ha revelado con humor "tengo muchos trabajos y me tengo que poner las pilas porque los chavales acaban de hacer el Bachillerato y están muy puestos con el tema apuntes. Yo estoy peor".

Además, y por si quedaba alguna duda, ha dejado claro que queda Estopa para rato, ya que "querer es poder" y va a compaginar a la perfección la Universidad con sus conciertos.

¿Le han reconocido sus compañeros o ha pasado desapercibido por ser de otra generación? Como confiesa, "no te creas, lo tienen bastante reciente, no he notado nada. De todas maneras aquí me están hablando de cosas puramente de historia" ha zanjado, dejando en el aire si habrá actuación de Estopa en la fiesta de fin de curso.