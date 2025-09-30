Crónica del Atlético de Madrid - Eintracht Frankfurt: 5-1

El Atlético de Madrid goleó este martes (5-1) al Eintracht de Frankfurt alemán en la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, que el equipo colchonero afrontaba con la necesidad de ganar después de la derrota en Anfield contra el Liverpool en la primera fecha, aunque lleno de moral y confianza tras la 'manita' que también le endosaron al Real Madrid el pasado sábado.

Por segundo partido consecutivo, el Riyadh Air Metropolitano pudo disfrutar de cinco goles de su equipo. Tras el golpe encima de la mesa que supuso la abultada victoria en el derbi de la capital de España, la 'Champions' regresaba al feudo colchonero, que el último partido europeo que albergó fue precisamente el derbi del polémico 'doble toque' de Julián Álvarez.

El delantero argentino lo sabía, y fue el mejor jugador del equipo en la goleada ante los de Frankfurt. Primero con un centro que no acabó en asistencia porque el portero del Eintracht la sacó, entregándole el gol a Le Normand, y posteriormente, con una gran cabalgada que acabó en pase de gol a Griezmann, que celebró sus 200 tantos con la camiseta rojiblanca, justo antes del descanso. Ya en la segunda mitad, otra asistencia a Giuliano y un 'panenka' que cerró la manita del equipo y le dio los tres primeros puntos en la máxima competición continental.

El partido no pudo comenzar mejor para los intereses de Diego Pablo Simeone, y es que a los 4 minutos golpeó primero la gran sorpresa del once atlético, el italiano Giacomo Raspadori, que empujó en el área pequeña un balón suelto tras un centro de Giuliano desde la banda derecha que la defensa alemana no pudo despejar.

A pesar del gol, el conjunto colchonero no se conformaba con una ventaja mínima y quería más, disponiendo de múltiples ocasiones, una chilena de Simeone que blocó Kaua Santos, una internada de Griezmann que acabó en saque de esquina y dos remates de Julián Álvarez desde dentro del área.

La primera media hora fue un monólogo total del Atlético, que lo siguió intentando sin suerte, mientras que los pupilos de Dino Topmoller intentaban sacarse de encima el dominio rojiblanco con alguna internada por banda derecha del japonés Ritsu Doan, aunque la defensa controlaba bien al turco Can Uzun y al delantero alemán Jonathan Burkardt, los mayores peligros del equipo teutón.

Al final, de tanto rondar el segundo gol, fue el central Robin Le Normand quien lo subió al marcador, rematando dentro del área tras un centro desde la esquina de la 'araña' que Griezmann intentó transformar con la espuela, topándose con el portero brasileño, que la sacó como pudo. La defensa germana, asediada durante más de media hora, no pudo despejar y el internacional español se apuntó el 2-0.

Y a pesar de llegar al tiempo añadido de la primera parte, el marcador sí que iba a moverse antes del descanso, porque el equipo de Simeone estaba hambriento y quería su goleada también en Europa. La pelota le llegó a Julián Álvarez en la banda izquierda, hizo lo que quiso con la defensa del Eintracht y se la entregó a Antoine Griezmann, que a placer anotó el tercero de su equipo y su gol número 200 con la camiseta rojiblanca, celebrándolo con una camiseta conmemorativa.

El paso por los vestuarios no cambió nada sobre el verde del Metropolitano y el control seguía siendo del equipo local, aunque el Eintracht empezó a pisar área rival y en el minuto 49 dispararon a puerta por primera vez, merced a un remate de Burkardt, atrapado sin problemas por Oblak.

A partir de ahí, el cuarto clasificado en la Bundesliga comenzó a inquietar con alguna aproximación, hasta que llegó el tanto tras un balón largo a la espalda de la defensa atlética. El alemán Ansgar Knauff lo peleó hasta el final, cediendo al corazón del área para que su compatriota, esta vez sí, perforara la meta defendida por el portero esloveno.

Los rojiblancos, en cambio, seguían gustándose y estuvieron a punto de firmar un gol de bandera, tras una rápida combinación en el borde del área entre Barrios, Koke, Griezmann y Giuliano, que de tacón puso al francés en un mano a mano contra Santos. El brasileño tapó el remate, aunque la pelota acabó en el fondo de la portería tras rebotar en el autor del tercer tanto. El VAR vio que fue la mano en lo que pegó el balón, por lo que el tanto quedó anulado.

Esto no detuvo al Atlético, que prácticamente a continuación sí anotó el 4-1. El omnipresente Julián Álvarez centró un córner al primer palo y su compañero de selección Giuliano Simeone llegó sin oposición de los alemanes para meter la cabeza y dejar el partido sentenciado.

Este gol terminó por espolear a los de Simeone, que se lanzaron a por la segunda manita consecutiva. Una jugada de Griezmann acabó con el balón tocando en la mano de Amenda, lo que generó una protesta del Metropolitano, que vio un claro penalti. El VAR estuvo de acuerdo con la grada, por lo que el colegiado fue a ver la acción y decretó pena máxima para el Atlético. El que transformó fue el mismo del pasado sábado, la 'araña' Álvarez, que firmó un 'panenka' que no pudo detener el brasileño Santos, a pesar de tocar el balón.

Con este gol sí que terminó el partido. El Metropolitano disfrutó de otros cinco goles de su equipo, que sumó su primera victoria en la Liga de Campeones con una actuación coral e inapelable ante un equipo como el Eintracht que había comenzado bien la temporada, pero que estuvo superado en todo momento en su visita a Madrid.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 3 - EINTRACHT DE FRANKFURT, 1 (3-0 al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Giuliano Simeone (Nico González, min.75), Barrios (Molina, min.75), Gallagher, Raspadori (Koke, min.54); Griezmann (Carlos Martín, min.89) y Julián Álvarez (Baena, min.89).

EINTRACHT FRANKFURT: Santos; Collins (Amenda, min.58), Koch, Theate, Brown (Bahoya, min.71); Skhiri (Hojlund, min.58), Chaibi; Doan (Gotze, min.71), Uzun (Larsson, min.58), Knauff; y Burkardt.

--GOLES:

1-0, min.4: Raspadori.

2-0, min.33: Le Normand.

3-0, min.45+1: Griezmann.

3-1, min.57: Burkardt.

4-1, min.70: Giuliano.

5-1, min.82: Julián Álvarez.

--ÁRBITRO: Slavko Vincic (SVN). Amonestó con tarjeta amarilla a Lenglet (min.14) en el Atlético de Madrid, y a Brown (min.41) en el Eintracht de Frankfurt.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano. 59.401 espectadores.