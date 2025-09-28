Trump adelanta que hay "algo especial" en marcha en Oriente Próximo

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este domingo que hay "algo especial" en marcha relacionado con Oriente Próximo, algo inédito.

"Tenemos una oportunidad real de grandeza en Oriente Próximo. Todos están dentro para algo especial, algo inédito. ¡¡¡Vamos a conseguirlo!!!", ha publicado Trump en su cuenta en la red social Truth Social, de su propiedad.

Trump podría referirse a la última propuesta estadounidense para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza después de que la semana pasada asegurara que antes de cerrar el plan tenía que reunirse primero con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, un encuentro que está previsto que se celebre el lunes en la Casa Blanca.

El mensaje apunta a que Israel habría accedido a la propuesta norteamericana, después del rechazo previo del Gobierno israelí a anteriores propuestas de los países mediadores, Estados Unidos, Egipto y Qatar.

El sábado el diario israelí 'The Times of Israel' publicó los detalles de una propuesta de 21 puntos para la liberación de los rehenes de la Franja de Gaza y la retirada paulatina del Ejército israelí. Sin embargo, Hamás ha asegurado que no ha recibido propuesta alguna.