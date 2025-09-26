Cristina Rodríguez, nueva directora general de Godwana Experiences (VB Group)

Godwana Experiences, la marca de viajes de lujo de VB Group, ha nombrado a Cristina Rodríguez como su nueva directora general, por lo que será la encargada de liderar la estrategia de expansión internacional de la compañía en mercados clave como Latinoamérica, donde el grupo ya cuenta con presencia en México.

Hasta ahora, Rodríguez desempeñaba el puesto de directora de Producto y Desarrollo de Negocio en la misma marca, destacando desde la compañía su logro en alianzas estratégicas con hoteles exclusivos, además de representar a la compañía en ferias internacionales de turismo de lujo.

En este contexto, VB Group ha afirmado que este nuevo nombramiento supone un paso natural en su trayectoria dentro de la empresa, según un comunicado.

"Me emociona seguir construyendo sobre la visión que compartimos y agradezco de corazón la confianza de VB Group", ha destacado la nueva director general, mientras que el CEO del grupo, Guillermo Espinós, ha resaltado su convencimiento de que "Cristina es la persona idónea para liderar esta nueva etapa de Godwana Experiences".

Licenciada en Derecho y Administración de Empresas por ICADE, Rodríguez inició su carrera en el ámbito financiero, primero preparando oposiciones al Banco de España y, posteriormente, en el área de Investor Relations en banca.

Paralelamente, con la creación de la cuenta de Instagram Travel Options, un proyecto que derivó en su incorporación a Godwana Experiences y marcó el inicio de su profesionalización en el sector turístico.