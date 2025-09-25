Un variado programa de cortometrajes nacionales e internacionales, a competición en el 51 Festival de Cine

El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que celebrará su 51 edición del 14 al 22 de noviembre, ofrecerá un amplio y variado programa de cortometrajes nacionales e internacionales en sus secciones competitivas, confirmando su compromiso con el talento emergente y consolidado de la cinematografía iberoamericana.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, como en la anterior edición, los premios de las Secciones Oficiales de Cortometrajes Nacionales, Internacionales e Iberoamericanos, así como los de Talento Andaluz Cortometrajes, serán otorgados por un Jurado Joven y entregados en un acto especial el domingo, 16 de noviembre, que incluirá la proyección de los cortos ganadores de cada sección.

Posteriormente, a lo largo de la semana, se hará entrega de los galardones de la sección Pantalla Huelva, que cuenta con el apoyo del Colaborador Oficial de la Fundación Atlantic Copper. La sección cuenta con dos galardones, el Premio del Jurado Joven y el Premio del Público, según recuento notarial de los votos emitidos por los espectadores.

El Festival de Huelva es certamen calificador para los Premios Goya en la Sección Oficial de Cortometrajes Nacionales y, en la Sección Oficial Internacional Iberoamericano, clasificador para el nuevo Premio Ibershorts en la modalidad iberoamericana, junto a los festivales de Málaga y Festhome.

De este modo, en la Sección Oficial a Concurso de Cortometrajes Nacionales (Clasificador para los Premios Goya) competirán 'Abril, hoy no es invierno', de Mabel Lozano (España, 2025); 'Pipiolos', de Daniel Sánchez Arévalo (España, 2025); 'La fuerza', de Cristina y María José Martín Barcelona (España, 2024); o 'El santo', de Carlos D'Ursi (España, 2025).

También se incluyen 'Sexo a los 70', de Vanesa Romero (España, 2025); 'El cuento de una noche de verano', de María Herrera (España, 2024) 'Estela', de Manolo Sicilia Morales (España, 2024); 'En línea', de Ceres Machado (España, 2025); 'Juanita', de Karen Joaquín y Uliane Tatit (España, 2024); 'Baile de feria', de Bernabé Bulnes (España, 2025); 'Tiempo y perdón', de Teresa Trasancos (España, 2025); y 'Leonardo', de Meka Ribera y Álvaro G. Company (España, 2025);

Por otro lado, en la Sección Oficial a Concurso de Cortometrajes Internacionales Iberoamericanos (Clasificador para el nuevo Premio Ibershorts) cometirán 'Trópico', de Soledad Mautino (Argentina, 2025); 'Los Pantonne', de Florencia Momo (Argentina, 2024); 'Planeta Fome', de Édier William (Brasil, 2025); 'Alivios', de Juan Manuel González (México/Venezuela, 2025); y 'Pesca', de Nicole Jaramillo (Panamá, España, Francia, 2025).

Asimismo, en la Sección Talento Andaluz Cortometrajes los trabajos seleccionados son: 'Calcetines', de Miguel Ángel Olivares y Hnas. Beyron (España, 2025); 'All you need is love', de Dany Ruz (España, 2025); 'Quejío de loba', de Andrea Ganfornina (España, 2025); 'El abrigo', de Jesús de Fariña (España, 2025); 'En la raya del olvido', de Miguel Ángel Mora Rebollo (España, 2025); y 'Trapos sucios', de María Barragán (España, 2025).

Asimismo, los cortometrajes seleccionados para la Sección Pantalla Huelva son: 'Origami', de Álvaro León (España, 2024); 'Por huevos', de Ruth Flores y María Izquierdo (España, 2025); 'Tablas', de Luis Suan (España, 2025); 'No es serio este cementerio', de Adrián Valle y Luis Ortiz (España, 2024); y 'Fandangos de amor y acero', de Antonio Sánchez y Valeria García (España, 2025).