Al Shara mantiene un encuentro con líderes de la UE en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, ha mantenido un encuentro en Nueva York con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, quienes han destacado que se ha tratado de "un buen intercambio" sobre la situación en el país asiático tras la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad.

La Presidencia siria ha indicado en un mensaje en su cuenta en la red social X que el ministro de Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, ha estado presente durante la reunión, celebrada en el margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, sin dar una valoración sobre el contenido de la conversación.

Por su parte, Von der Leyen y Costa han publicado un mensaje idéntico en X en el que han apuntado a "un buen intercambio con Al Shara sobre los desafíos a los que hace frente durante su transición". "La Unión Europea (UE) sigue promoviendo una transición auténtica, inclusiva, pacífica y encabezada por sirios, libre de interferencias extranjeras dañinas".

"Estamos comprometidos a incrementar nuestro diálogo político, satisfacer las necesidades humanitarias inmediatas y apoyar la recuperación socioeconómica y la reconstrucción de Siria", han zanjado, después de que el bloque acordara en mayo levantar el resto de sanciones económicas que aún pesaban sobre Siria por la represión durante el régimen de Al Assad.

Al Shara fue nombrado presidente después de la huida de Al Assad a Rusia ante una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), liderado por el ahora mandatario --entonces conocido por su 'nombre de guerra', Abú Mohamed al Golani--, en el marco de un proceso de transición marcado por los tensiones político-militares y la grave crisis humanitaria en Siria.

