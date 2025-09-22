Agencias

Lamine Yamal y Vicky López ganan el Trofeo Kopa a mejores jugadores Sub-21

Por Newsroom Infobae

Guardar

El jugador del FC Barcelona y de la selección española Lamine Yamal ha ganado este lunes el Trofeo Kopa a mejor jugador masculino Sub-21, en el marco de la gala del Balón de Oro, y ha revalidado así el honor que ya ganó en 2024, por lo que a sus 18 años sigue en el trono de mejor jugador joven del mundo, mientras que la también blaugrana y española Vicky López ha ganado la primera edición femenina del Trofeo Kopa.

En el Théâtre du Châtelet de París, el primer gran premio de la noche y de la gran gala de la revista L'Équipe fue el Trofeo Kopa, primero en categoría masculina, que fue a parar a manos de Lamine Yamal, la gran estrella del FC Barcelona que conquistó el triplete nacional el curso pasado, y que sigue en ese trono de mejor joven.

Pocos minutos después se entregó el Trofeo Kopa femenino, cuyo palmarés estrena la internacional española Vicky López, de apenas 17 años, que ya es un referente en el primer equipo del Barça Femení y de España y que, pese a no poder ganar la 'Champions' ni la Eurocopa, dejó una gran impresión con grandes actuaciones.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Decenas de heridos en disturbios durante la jornada de huelga general por Gaza en Italia

Decenas de heridos en disturbios

Detenido un hombre por su presunta implicación en el homicidio de un joven en Bilbao

Detenido un hombre por su

Trump firma un acuerdo para suministrar 300 locomotoras de Wabtec a Kazajistán por 3.561 millones de euros

Trump firma un acuerdo para

Eva Amaral, atendida de urgencia tras su último concierto por un problema respiratorio

Eva Amaral, atendida de urgencia

El Gobierno advierte a Israel que reaccionará si viola la libertad de movimiento de la flotilla que va a Gaza

El Gobierno advierte a Israel