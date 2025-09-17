YouTube lanza nuevas herramientas de IA para ayudar a los creadores a entender los análisis y encontrar inspiración

YouTube ha lanzado nuevas herramientas impulsadas con inteligencia artificial (IA) diseñadas para ayudar a los creadores, como es el caso de Ask Studio, un 'chatbot' que ofrece información e ideas rápidas para ayudar a comprender los análisis, las comunidades o a encontrar inspiración, y de la pestaña de inspiración, que sugiere nuevos temas para las publicaciones.

La plataforma de Google ha anunciado en el evento Made on YouTube un conjunto de herramientas para YouTube Studio que tienen el objetivo de erigirse en un "verdadero socio creativo" para los usuarios que suben vídeos, con las que pueden acceder a información más profunda sobre la audiencia o tener asistencia práctica.

La primera de estas herramientas es Ask Studio, un asistente conversacional que aportará información e ideas rápidas para comprender los análisis, la comunidad y encontrar nueva inspiración, según ha recogido YouTube en una publicación en su blog.

De esta manera, lo que pretende la plataforma es que esta herramienta se convierta en "un compañero de confianza", dado que proporcionará información estratégica personalizada y práctica basada en el conocimiento del creador, de su canal, y del funcionamiento de YouTube.

La segunda función que ha presentado YouTube es la pestaña de inspiración, que utiliza la inteligencia artificial para ofrecer hasta nueve sugerencias a partir de un tema o una pregunta que haga el creador.

Así, si un creador ve una idea que le gusta, puede desarrollarla y modificarla con la ayuda de esta pestaña, que además aportará razones acerca de por qué funcionan estas sugerencias en base al comportamiento de la audiencia.

Otra de las novedades que ha presentado YouTube es la herramienta de Pruebas de título A/B, con la que los creadores puedan probar y comparar hasta tres títulos y miniaturas por vídeo. La compáñía ha indicado que amplía la función de pruebas A/B de miniaturas, que se ha utilizado más de 15 millones de veces desde su lanzamiento en 2023.

COLABORACIONES

En cuanto al tema de las colaboraciones, YouTube ha anunciado que en YouTube Studio se podrán agregar hasta cinco colaboradores a un vídeo, que se mostará a la audiencia de todos los creadores participantes.

Esta herramienta ayudará a los creadores a conocer nuevos grupos de espectadores activos y expandir su canal, aunque YouTube ha indicado que los ingresos generados se atribuirán al canal que publique el vídeo.

Por otro lado, la plataforma de Google ha avisado de que está trabajando en el doblaje automático, para que la tecnología de sincronización labial sea más precisa y en los vídeos traducidos se observe una mayor coincidencia visual con los labios del hablante en el idioma doblado.

YouTube ha apuntado que ofrecerá hasta 20 idiomas diferentes, y comenzará a probar esta nueva función de sincronización labial en los próximos meses.

Además, la plataforma de vídeos está ampliando su herramienta de detección de semejanzas en una beta abierta para todos los creadores del Programa de Socios de YouTube, una tecnología que permite detectar, gestionar y solicitar fácilmente la eliminación de vídeos no autorizados creados con los rostros de otros creadores.