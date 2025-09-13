Detenido en Paraguay el exsecretario de Seguridad de Jalisco y dirigente criminal Hernán Bermúdez Requena

Las fuerzas de seguridad de Paraguay han detenido al exsecretario de Seguridad Pública del estado mexicano de Tabasco y ahora líder de la organización criminal conocida como La Barredora Hernán Bermúdez Requena en la ciudad de Mariano Roque Alonso.

Efectivos de la Secretaría Nacional Antidrogas paraguaya detuvieron en la madrugada de este sábado a Bermúdez en una casa lujosa del barrio cerrado de Surubi'i. En la vivienda se hallaron joyas de oro, dinero en efectivo y otros valores.

Bermúdez fue militante del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y secretario de Seguridad de Tabasco entre 2019 y 2024 y sería el fundador de un grupo criminal denominado La Barredora, donde sería conocido con el alias "Comandante H" o "El Abuelo". El grupo estaría relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La operación ha sido realizada en colaboración con las autoridades mexicanas y en coordinación con la Secretaría Nacional de Inteligencia y el Ministerio Público paraguayos. El próximo paso será la apertura del proceso de extradición a México.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha expresado su agradecimiento al presidente de Paraguay, Santiago Peña, su "colaboración en la detención de Hernán N., vinculado por delincuencia organizada". "Nuestra estrategia de atención a las causas y cero impunidad disminuye la violencia en nuestro país", ha reivindicado.

Bermúdez huyó de México en febrero de 2025, tras cursarse orden de arresto en su contra. Huyó a través de Yucatán, desde donde voló a Panamá y posteriormente viajó a España. Después se ocultó en Brasil y entró irregularmente en Paraguay.

De acuerdo con informes de inteligencia, Bermúdez Requena habría coordinado operaciones de extorsión y tráfico internacional de drogas, además de estar vinculado a casos de homicidios, desapariciones forzadas y actividades de corrupción institucional, según las autoridades paraguayas.