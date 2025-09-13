'Cholo' Simeone: "Controlamos el partido de menos a más"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha dicho que sus pupilos controlaron "de menos a más" su partido frente al Villarreal CF durante la jornada 4 de LaLiga EA Sports, saldado con un triunfo colchonero por 2-0 y que ha dado al técnico argentino "el mismo alivio" que con otras victorias anteriores pese a estar con dudas.

En su rueda de prensa desde el Riyadh Air Metropolitano, el 'Cholo' Simeone sintió este sábado "el mismo alivio" que llevaba "sintiendo en base a lo que comentaba" en la víspera sobre "la responsabilidad" que "obviamente" tienen "en el club y en el equipo" tras un mal inicio de temporada.

"El equipo creo que venía haciendo partidos que merecía un poco más. Pero bueno, el fútbol nos ha dado esos dos puntos que teníamos en el inicio y hoy teníamos una necesidad muy importante de sumar de a tres. El equipo jugó, el partido lo entendió muy bien, enfrentábamos un equipo que venía muy bien en la Liga en los primeros tres partidos y donde contragolpeando son muy buenos, logran salir de las presiones para encontrar situaciones de gol", explicó sobre el Villarreal.

"Creo que lo controlamos de menos a más. En el primer tiempo se intuía que pese a que teníamos la pelota y que estábamos generando situaciones de gol, que generamos la de Giuliano, enseguida vino la de Moleiro y que en algún momento nos podían lastimar porque lo hacen muy bien. Ajustamos un poco en el segundo tiempo y ya creo que no hubo esa sensación de que podían lastimarnos", argumentó el técnico colchonero.

"Era un partido más controlado. Nos ayudó muchísimo el golazo de Nico. Hicimos un gran esfuerzo todos para que venga, hemos trabajado fuerte para poder contar con él en el último espacio de mercado. Sabíamos que nos podía ayudar y gracias a Dios hoy al menos nos devolvió un poco de lo que esperamos de él, que es trabajo, que es goles, que es recorrido, que es tener pierna izquierda por ese sector", recalcó.

Y todo ello sería "más allá de los Almada y Baena", que no jugaron ante el 'Submarino Amarillo' por sendas lesiones. "Pero el campeonato es largo y creo que hemos logrado completar una plantilla para poder competir de la mejor manera que podamos", apostilló acerca de los fichajes.

"No era un día más. Está claro que después de que venís de tres partidos, sacar dos puntos y jugar de local con tu gente, con la necesidad que tiene tu gente de sentir ganar el partido, me pareció una buena situación poder acercarme, estar con los chicos ahí y disfrutar de ese espacio chiquito que tenemos hasta mañana a las 10 de la mañana que volvemos a pensar en Liverpool", aludió al duelo de la Champions League.

Luego elogió a los veteranos Griezmann y Koke. "Cuando hablo de ellos, me viene emoción. ¿Por qué? Porque son la historia del Atlético de Madrid viva. Y obviamente están dentro del grupo sabiendo el lugar que van a ocupar. Hoy les tocaba jugar porque era un partido para ellos, era un partido para que la jerarquía, la calidad, la templanza que ellos tienen al equipo la pudieran transmitir", aseveró el técnico argentino.

Sobre Koke dijo que había "un partido tremendo". "Antoine corrió, trabajó, buscó asistir, se movió por distintos sectores del campo como se mueve él, y lo necesitamos. ¿Cuándo? Cuando el equipo lo necesite y cuando obviamente el entrenador, que soy yo, entienda que nos pueden ayudar como nos ayudaron hoy, que fue de una calidad increíble", agregó.

"Creo que hicimos, si no me equivoco, 25 o 30 minutos muy buenos, donde el gol viene de una presión muy buena del equipo en campo rival. La situación de gol, la jugada de Giuliano fue fantástica... una pena que no pudo tener la calma que hay que tener para poder resolver ese tipo de jugadas. Pero me voy satisfecho con el equipo. El equipo fue compacto, el equipo fue creciendo en la parte defensiva", resaltó.

En este sentido, negó que hubiera "esa ansiedad y ese nerviosismo y ese apuro que el ambiente había generado". "Sabían de que había que jugar con un rival peligroso o muy peligroso, sobre todo de contragolpe, y creo que lo controlamos muy bien, cerrando un partido donde creo que la mayoría de los chicos, aun los que entraron, terminaron redondeando un partido muy bueno", comentó el entrenador del Atlético.

Más tarde fue preguntado por la sustitución de Julián Álvarez en el descanso. "Hasta mañana, que se levante y tenga sus primeras horas a partir de la molestia que tuvo. Esperemos que no sea nada. Confiamos en que esté en las mejores condiciones lo más rápido posible", resumió.

Igualmente Dávid Hancko fue retirado del campo tras sufrir una dura entrada. "A ver, no hablamos con el doctor de cada uno de los chicos que tuvo que salir por alguna molestia, pero en general son molestias, golpes, que creo que se le dobló el tobillo un poco. Así que mañana seguramente tenemos mayor información por la mañana", vaticinó.

"Nosotros estamos en un lugar de exposición que implica querer ganar. La gente viene al estadio a ver un espectáculo, no viene a ver a una persona y normalmente cuando una viene a ver un espectáculo necesita devolución y nosotros hasta el día de hoy esa devolución no se la hicimos. Es normal que la gente quiera lo que pasa en el momento porque vivimos el ahora, nadie vive de lo anterior ni del futuro", reflexionó.

"[Eso] no existe o no está presente, estamos en el ahora y ahora la gente viene a ver un espectáculo, quiere ver algo bueno, quiere ver un equipo que juegue. Creo que hoy el equipo hizo un partido importante con un rival muy bueno que siempre nos cuesta muchísimo. Si vamos a los números siempre con el Villarreal, terminamos empatando si no me equivoco la mayoría de los partidos. Así que hoy nos llevamos un triunfo muy bueno", subrayó el 'Cholo' durante su conferencia de prensa.

"El partido en general fue muy bueno, fue muy regular. En todo momento no tuvimos esos momentos que el rival te controla el partido, sí tuvimos algún contragolpe en el primer tiempo que lo pudimos haber resuelto mejor, pero estamos hablando de un equipo que juega muy bien a ese juego y, repito, me voy muy contento con el trabajo de los jugadores y ojalá podamos seguir en esta línea como estuvimos", concluyó Simeone.