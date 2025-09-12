Paula Badosa: "Mis compañeras están dando un nivel muy alto, les tengo muchísima fe en la BJKC"

La tenista española Paula Badosa tiene claro que sus compañeras de selección para las Finales de la Billie Jean King Cup que se celebran del 16 al 21 de septiembre en Shenzen (China), donde se enfrentarán a Ucrania en cuartos, "están dando un nivel muy alto", por lo que tiene "muchísima fe" y espera hacer "una gran actuación".

"Yo siempre le veo muchas opciones (a España). Creo que la manera de hacerlo es hacer mucho equipo. Creo que ellas están dando un nivel muy alto, sobre todo los últimos meses han jugado muy bien y yo les tengo muchísima fe y ojalá podamos hacer una gran actuación", afirmó Badosa en un vídeo publicado por la Real Federación Española de Tenis (RFET).

Sobre la recuperación de su lesión, la catalana aseguró que se encuentra "muy bien", a pesar de que ha sido "un año complicado con las lesiones" y "mentalmente" duro porque "pierdes confianza con tu cuerpo". "Llevo recuperándome muy bien, estoy con muchísimas ganas y espero dar el 100%. Es muy difícil, pero también es verdad que no es la primera vez, que tengo experiencia y espero volver para quedarme", subrayó sobre su retorno a las pistas, que se producirá en este torneo por equipos.

Sus compañeras en el equipo español durante este torneo serán Jessica Bouzas, Cristina Bucsa, Aliona Bolsova y Leyre Romero. La gallega se mostró confiada ya que está "en un buen momento" y "lista para defender al equipo". "Tampoco ha cambiado mucha cosa. Al final es crecer, aprender y seguir mejorando día a día", apuntó sobre su progresión esta campaña, con una buena actuación este verano.

Por último, Bucsa, bronce olímpico en dobles junto a Sara Sorribes y que hizo el mejor 'Grand Slam' de su carrera en el último Abierto de Estados Unidos cayendo en octavos de final contra la campeona y número uno del mundo, la bielorrusa Aryna Sabalenka, confesó que "sí" se esperaba "una actuación así", por lo que llega "con mucha fuerza y confianza" a la Billie Jean King Cup. "A la vez que pasan los años me voy conociendo un poco más a mí misma y sé cuáles son mis puntos más fuertes y los que tengo que trabajar", concluyó.