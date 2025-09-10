Terelu Campos, rompedora con un llamativo total look dorado en su última salida nocturna

Terelu Campos está viviendo uno de los momentos de mayor plenitud de su vida. Tras un año de reinvención y nuevas ilusiones en el que se ha convertido en abuela -Carlo, hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, nació el 6 de diciembre de 2024-, ha vencido sus miedos con su comentadísimo paso por 'Supervivientes 2025', y ha debutado como actriz teatral con la obra 'Santa Lola', la hija de María Teresa Campos ha cumplido 60 años volviendo a ponerse al frente de un programa como presentadora de 'Fiesta' durante las vacaciones de Emma García.
Renovada, y aunque confiesa que por el momento continúa cerrada al amor, compagina a la perfección sus obligaciones profesionales -ha vuelto a su puesto de colaboradora de '¡De Viernes!' afrontando la durísima entrevista de Rocío Flores confesando que su madre Rocío Carrasco (íntima amiga de la hermana de Carmen Borrego) le destrozó la vida- con sus planes con amigos, y Europa Press ha sido testigo de su última salida nocturna.
Demostrando que los 60 han traído a una nueva y poderosa Terelu, la presentadora ha impactando con su look, compuesto por un traje de chaqueta dorado, zapatos de tacón a juego, y un top blanco con maxibotones joya. Un estilismo con el que ha brillado como nunca, ya que además el color oro potencia al máximo su bronceado, fruto de las breves escapadas que ha hecho este verano a Málaga con Alejandra, Carlo y su nieto, y con su hermana Carmen.
Consciente de que la expectación es máxima sobre cuándo celebrará su 60 cumpleaños, una gran fiesta en la que reunirá a todos sus seres queridos y que supondrá el reencuentro de toda la familia tras el 'tira y afloja' que han protagonizado en los platós su hija y su sobrino José María Almoguera en los últimos meses, Terelu ha revelado que "lo hago a mitad de septiembre. Os prometo que os enteraréis. De verdad que no lo voy a hacer oculto ni nada".
Su deseo para este año que acaba de 'arrancar', "salud para todos, para mi bebé, para mi hija, para mi familia, para mis amigos y trabajo, cariño, trabajo", confesando así cómo llama a su nieto Carlo cariñosamente, "mi bebé".