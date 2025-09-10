Agencias

El ciclista madrileño Raúl García Pierna ficha por el Movistar Team hasta 2028

Por Newsroom Infobae

El ciclista madrileño Raúl García Pierna ha fichado este miércoles por el Movistar Team firmando un contrato para los próximos tres años, hasta 2028, después de correr desde 2024 en el equipo francés Arkéa-B&B Hotels, según un comunicado.

"Movistar Team anuncia la incorporación de Raúl García Pierna (Madrid, 2001), que competirá a partir del 2026 con los colores del conjunto español y hasta la temporada 2028", anunció el equipo en su página web.

El corredor de Tres Cantos afronta un nuevo reto en su carrera deportiva y reconoce que "fichar por Movistar Team supone una ilusión bonita". "Es el único equipo WorldTour de España y tiene una larga historia con corredores increíbles que han pasado por aquí, estoy muy ilusionado", destacó.

"Me atrae por todo su equipo de rendimiento que hay detrás, el staff es muy bueno. Y los propios corredores, gente de mi edad que nos conocemos mucho, es otro punto a favor que me llama la atención. Por lo que, tengo muchas ganas de participar en las mejores carreras del mundo con Movistar Team", agregó el madrileño.

Con esta incorporación, Movistar Team se centra en reforzar "el talento nacional" y asegurar "la presencia de un ciclista con gran proyección en su plantilla durante las próximas temporadas".

