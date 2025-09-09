El Congreso vota mañana la reducción de la jornada con una mayoría absoluta de PP, Vox y Junts en contra

El Pleno del Congreso debatirá y votará este miércoles las enmiendas de totalidad que PP, Vox y Junts han presentado para devolver al Gobierno el proyecto de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, formaciones que suman una mayoría absoluta más que suficiente para tumbar la norma.

Aunque son tres textos distintos, sólo habrá una única votación, ya que PP, Vox y Junts coinciden en pedir la devolución del texto al Ejecutivo. Y las tres formaciones suman una mayoría absoluta de 177 diputados que serviría para dar al traste con el proyecto estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

El PSOE quería haber dado más tiempo para negociar la ley, pero Sumar decidió poner fin al plazo de enmiendas en junio con idea de debatirlo incluso antes del verano. El Ministerio de Trabajo confiaba en llegar a un acuerdo para que los de Carles Puigdemont retiraran su veto, pero Junts confirmó el lunes al Ministerio que seguirá adelante con su intención de devolver el texto al Gobierno.

Así las cosas, la reducción de jornada llegará al Pleno del Congreso y el PP, Vox y Junts impondrán su veto a la tramitación parlamentaria de la ley y se retirará del Congreso. Los partidos del Gobierno ni se plantean retirar la norma y, aunque vayan a perder, quieren que las demás formaciones se 'retraten'.

EL GOBIERNO VOLVERÁ A LLEVAR LA LEY SI LA TUMBAN

Si la derrota finalmente sucede, tanto la vicepresidenta Díaz como el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Patxi López, ya han avanzado que volverán a llevar a la Cámara Baja el proyecto, aunque todo se retrasará ya que la tramitación deberá empezar desde el principio con un nuevo texto.

En clave política, Sumar y sus partidos aliados admiten el golpe que implica que PP, Vox y Junts vayan a tumbar la ley, una de sus banderas para esta legislatura, aunque han cerrado filas con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a la que apoyan para que continúe con su gestión.

Por su lado, los sindicatos CCOO y UGT han convocado una concentración en Madrid cerca del Congreso de los Diputados, en la Plaza de las Cortes, a las 16.00 horas. Esta movilización irá precedida de manifestaciones en todas las comunidades autónomas y provincias españolas por la mañana.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, llamaron a los ciudadanos a trabajar de manera "militante" para conseguir reducir la jornada laboral, que supondrá en torno a 15 días laborables y un incremento salarial de un 7% para los trabajadores que se encuentren en las 40 horas semanales.

Sendos líderes sindicales han asegurado que la rebaja de jornada no acabará si las enmiendas a la totalidad prosperan, porque "perseguirán" a los grupos políticos con esta cuestión durante toda la legislatura y exigirán al Gobierno un nuevo proyecto de ley para reducir la jornada, así como una reglamentación del control horario vía real decreto.