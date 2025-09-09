Cirsa gana 28 millones hasta junio, un 7,7% más, antes de su debut en Bolsa

Cirsa, la compañía de los juegos de azar y máquinas recreativas que debutó en la Bolsa española el pasado mes de julio, obtuvo un beneficio atribuido de 28 millones de euros en el primer semestre de este año, lo que supone un ascenso del 7,7% respecto a las ganancias registradas en el mismo periodo de 2024, según ha informado este martes la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Entre enero y junio de 2025, la plataforma internacional contabilizó unos ingresos de explotación de 1.369 millones de euros, un 10,4% más que los anotados en los primeros seis meses del año pasado.

La compañía salió a Bolsa el 9 de julio de este año, a un precio de 15 euros por acción, con más de 250 inversores institucionales y una sobredemanda superior a 8 veces.

En este contexto, la colocación se desglosó en una oferta de suscripción de nuevas acciones por un importe de 400 millones de euros y otra de venta de títulos ya existentes por 53 millones, para alcanzar un 'free-float' del 18%.

Respecto a su 'guidance' para este año, la empresa prevé registrar unos ingresos netos de entre 2.280 y 2.330 millones de euros, que se situarían un 6% y un 8% por encima de los contabilizados en 2024, respectivamente, así como un resultado bruto de explotación (Ebitda) de entre 740 y 750 millones de euros (+6% y +7%, en cada caso).

Con todo, las inversiones de capital ('Capex') se mantendrán este año, según Cirsa, en el rango del 7% al 9% de sus ingresos netos de explotación.

BENEFICIO OPERATIVO DE 187 MILLONES EN EL SEGUNDO TRIMESTRE

La plataforma internacional cerró el segundo trimestre del año con un beneficio operativo de 187 millones de euros, lo que representa un 9,2% más que en el mismo periodo del año pasado, y registró unos ingresos de explotación de 579 millones de euros, un 11,3% más.

El presidente ejecutivo de Cirsa, Joaquim Agut, ha celebrado que sus primeros resultados trimestrales como empresa cotizada son "muy positivos" y ha explicado que han superado sus objetivos.

En cuanto al compromiso de la empresa de reducir la deuda con los fondos obtenidos en la operación, la multinacional ha destinado 373 millones de euros a este fin, lo cual, junto a la inyección de capital previa, ha reducido el apalancamiento en más de 700 millones, hasta posicionarlo en 2,68 veces sobre el resultado bruto de explotación (Ebitda).