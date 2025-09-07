Ion Aramendi habla maravillas de Lydia Lozano tras su vuelta a Telecinco

La vuelta de Lydia Lozano a Telecinco ha desatado todo tipo de comentarios. A pesar de que muchos se alegran de ver a la colaboradora de televisión más todoterreno de vuelta en la que siempre fue su casa, hay quien asegura que ha traicionado a sus compañeros de 'La fábrica de tele'.

Sin embargo, ella está feliz. Así la vimos el pasado viernes cuando acudía a '¡De viernes!' a ofrecer esa entrevista de regreso... y lo cierto es que es lo único que le importa.

Este fin de semana, Ion Aramendi se ha dejado ver ante las cámaras en el FesTVal de Vitoria y al preguntarle por Lydia confesaba que "le quiero un montón, lo sabe ella además y estoy súper contento de que le vaya bien".

El presentador de televisión, que trabajó con ella en 'Sálvame Diario', desvelaba que "es una excelente compañera y es un maravilloso ser humano, súper maja, la quiero un montón. Conmigo siempre ha sido muy cariñosa y es una tía súper profesional, súper de buen rollo y súper animada y fuera de cámaras es que es maravilla. Es súper divertida".