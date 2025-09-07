Agencias

El gobernador del estado de Illinois llama "dictador" a Trump por amenazar con desplegar tropas en Chicago

Por Newsroom Infobae

Guardar

El gobernador del estado de Illinois, Jay Robert Pritzker, ha llamado al presidente de Estados Unidos "dictador" después de que este pusiera sobre la mesa la posibilidad de ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad de Chicago para acelerar la detención y deportación de migrantes sin documentación.

"El presidente de Estados Unidos amenaza con ir a la guerra contra una ciudad estadounidense. Esto no es una broma. No es normal. Donald Trump no es un hombre fuerte, es un hombre asustado. Illinois no se intimidará por un aspirante a dictador", ha asegurado Pritzker en un mensaje difundido a través de redes sociales.

Así se ha pronunciado ante las palabras vertidas previamente por Trump, que ha asegurado que Chicago está "a punto de descubrir por qué (el Pentágono) se llama Departamento de Guerra". "Me encanta el olor a deportación por la mañana", afirmó el mandatario.

Trump, que ha reafirmado la necesidad de llevar a cabo este despliegue en Chicago, ha denunciado esta semana la "rampante delincuencia", también en otras localidades como Baltimore y Maryland, que podrían ser incluidas en sus planes.

El 20 de enero, durante su discurso inaugural como presidente, Trump prometió "detener inmediatamente la entrada ilegal de inmigrantes" en Estados Unidos y acelerar la deportación de "millones de migrantes".

El viernes, el magnate neoyorquino firmó un decreto que rebautiza al Departamento de Defensa como Departamento de Guerra, argumentando que refleja "la situación actual del mundo".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

David Broncano habla de su mayor competencia, 'El Hormiguero'

David Broncano habla de su

El festival cacereño Plena Moon viaja este domingo a Nantes (Francia), Oaxaca (México) y Coria

El festival cacereño Plena Moon

Israel denuncia el lanzamiento de dos proyectiles desde la Franja de Gaza

Israel denuncia el lanzamiento de

¿Sabías que los panecillos de supermercado no se deben volver a congelar si han estado varias horas fuera del frío?

¿Sabías que los panecillos de

Noruega se dirige a las urnas para una reñida cita electoral bajo la sombra de la ultraderecha

Noruega se dirige a las