Sergio Carvajal opina sobre la situación de Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Que Sofía Suescun y Kiko Jiménez no están pasando por su mejor momento, es un hecho. La pareja hace ver a su comunidad de seguidores en redes sociales que siguen igual de enamorados que el primer día y que todo sigue yendo bien, pero lo cierto es que han pasado por un bache tras el testimonio de Juan Faro en los medios.

Sin embargo, parece que por el momento ninguno de los dos va a romper su silencio y va a reaparecer en los medios de comunicación para desvelar cómo han sido estos días en los que se ha hablado de una infidelidad por parte de la influencer.

Sergio Carvajal, gran amigo de la pareja, se ha dejado ver en el FesTVal de Vitoria y allí ha sido preguntado por ellos... sin embargo, parece que nada de lo que ocurrido ha llegado a sus oídos porque ha asegurado que "no sé" nada de lo que se ha hablado y que "cuando los he visto juntos a nivel personal los he visto muy bien".

Además, el influencer ha asegurado que es una pareja estable: "Yo diría que sí, a un 99% porque no doy el 100% por nadie, pero yo diría que sí, que son muy estables", por lo que su opinión reforzaría lo que vemos en redes de la pareja.