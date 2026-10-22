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Borja Jiménez, nuevo entrenador del Cádiz

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El entrenador español Borja Jiménez fue nombrado de manera oficial este jueves nuevo técnico del Cádiz, en sustitución de Albert Celades, después de haber dirigido ya a distancia algún entrenamiento de esta semana.

"El Cádiz Club de Fútbol y Borja Jiménez han alcanzado un acuerdo para que se convierta en entrenador del primer equipo", anunció el equipo andaluz, que nombra a su tercer entrenador de la temporada en LaLiga Hypermotion, tras cesar a Celades el lunes.

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El conjunto amarillo prescindió de Imanol Idiakez a cuatro días de empezar la Segunda División y de Celades después de la décima jornada. El Cádiz marcha en vigésima posición, zona de descenso a tres puntos de la salvación y una victoria en estos diez partidos.

Borja Jiménez llega al Cádiz después de dirigir a Mirandés, Cartagena, Deportivo de la Coruña, Leganés o Sporting de Gijón, siendo hasta ahora entrenador del Al-Ahli de Catar. "Aunque la formalización burocrática de la operación se ha realizado en las últimas horas, durante la semana ha dirigido las sesiones de trabajo del primer equipo en contacto con el cuerpo técnico y el director de fútbol, Mario Fuentes", apunta el comunicado oficial.

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