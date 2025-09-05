Colombia y Japón sellan un memorando de cooperación en agrotecnología, inversión y comercio

Colombia y Japón han firmado un memorando de cooperación para fortalecer e impulsar la cooperación en los sectores agropecuarios y de agroindustria de ambos países bajo un esquema de producción sostenible, según informó el Gobierno de Gustavo Petro.

El texto incluye estrategias de cooperación bilateral en sectores como la tecnología, la innovación y la ciencia, pero también en seguridad alimentaria, producción sostenible, comercio y medidas no arancelarias.

Mediante este acuerdo, se establece un mecanismo para la promoción de la cooperación a través de negociaciones en los sectores público y privado en las áreas agropecuaria y agroindustrial.

Con el fin de implementar las medidas incluidas en el memorando, ambos países establecerán un Comité Conjunto sobre Agricultura e Inversión Agropecuaria que se encargará de coordinar las actividades a desarrollar.

Se trata de un paso más en las relaciones entre Colombia y Japón que tiene lugar en el marco de la visita de trabajo de representantes gubernamentales colombianos en Tokio (Japón). En su encuentro con el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, Petro insistió en la posibilidad de retomar las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica (EPA) con este país, suspendidas desde 2001.