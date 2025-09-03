Agencias

Ford vende más de 190.000 vehículos en Estados Unidos en agosto, un 3,9% más

Ford ha matriculado un total de 190.206 nuevos vehículos en el mercado estadounidense en agosto, entre SUVs, turismos y camiones, lo que supone un incremento de las unidades vendidas frente al octavo mes de 2024 en un 3,9%.

De estos vehículos, más del 55% fueron camiones (en torno a 105.400 unidades), con un aumento interanual del 2,4%. Por su parte, los modelos SUV representaron el 42% del total, y experimentaron un mayor incremento, del 6,2%.

En cuanto a los tipos de propulsión, uno de cada ocho vehículos nuevos matriculados por Ford (el 84%) correspondieron a motores de combustión --gasolina o diésel--, con un incremento del 2,9% respecto a las unidades de esta fuente de energía que fueron registradas en agosto de 2024.

De su lado, los vehículos eléctricos experimentaron un notable impulso de producción en el octavo mes de este año, superando las 10.000 unidades (un 19,3% más). También tuvieron un incremento de doble dígito (del 14,5%) los modelos híbridos, que escalaron hasta las 18.773 unidades.

En el acumulado del año hasta agosto, Ford ha matriculado ya en Estados Unidos casi 1,5 millones de vehículos nuevos, lo que supone un aumento del 6,6% respecto al período de entre enero y agosto del 2024. Con todo, la cifra de eléctricos es menor, en un 5,7%, frente al despunte de los híbridos, que crecen un 23,6%.

