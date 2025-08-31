La Global Sumud Flotilla parte de Barcelona a Gaza con al menos 20 barcos y más de 300 personas

Las primeras embarcaciones de la Global Sumud Flotilla han empezado a salir del Puerto de Barcelona rumbo a Gaza este domingo a las 15.30, y progresivamente han ido partiendo al menos 20 barcos con más de 300 personas, entre los que están la activista sueca Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Los barcos han acabado de salir hacia las 16.15 ante unas 5.000 personas que, según cifras municipales, han acompañado a la flotilla en su partida, después de una mañana en la que el Moll de la Fusta ha acogido actuaciones musicales y discursos de diferentes activistas y entidades.

Uno de los organizadores, Thiago Ávila, ha dicho en rueda de prensa que la misión de la flotilla hacia Gaza "es el mundo entero contra el genocidio".

Otro de ellos, Mohamed Nadir Al-Nuri, ha asegurado que este día "marca el inicio de una Palestina independiente", además de pedir a todo el mundo que se implique en esta misión.

APOYO POLÍTICO

A bordo han subido activistas y también políticos, como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau (Comuns); el concejal de ERC en Barcelona Jordi Coronas, que capitanea uno de los navíos, y la diputada de la CUP en el Parlament Pilar Castillejo.

Colau ha asegurado que "la causa palestina es la causa de la Humanidad", en declaraciones a la prensa, y se ha mostrado orgullosa de ser de esta ciudad porque Barcelona nunca falla, ha dicho.

Además, han pasado por el Moll de la Fusta para mostrar su apoyo el presidente de ERC, Oriol Junqueras; la eurodiputada de ERC Diana Riba; la eurodiputada de Podemos Irene Montero; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra; el diputado del PSC en el Parlament Ferran Pedret; el eurodiputado de los Comuns Jaume Asens, y la diputada de EH Bildu en el Parlamento vasco Amancay Villalba.

MOVIMIENTOS SOCIALES Y SINDICATOS

Varias asociaciones y movimientos sociales también han estado delante de los barcos que han zarpado hacia Gaza, expresando su apoyo a la comitiva, como Intersindical Alternativa de Catalunya, CGT y Sindicat de Llogateres, cuya portavoz, Carme Arcarazo, ha reclamado canales seguros de ayuda humanitaria y que los gobiernos "rompan relaciones con Israel y hagan un embargo de armas".

También han hablabo a los periodistas el exdiputado de la CUP en el Parlament David Fernàndez, que ha criticado la "hipocresía de Occidente y una indiferencia que es y será siempre criminal"; y representantes de LaFede, Centre Delàs, el sindicato Top Manta, Prou Complicitat y Associació Catalana de Jueus i Palestins-Junts.

ACTORES Y CANTANTES CON LA FLOTILLA

El actor catalán Eduard Fernández ha participado en la rueda de prensa antes de la partida de los barcos para apoyar a quienes se embarcan en la flotilla y ha asegurado que no tiene "palabras para hablar de Gaza", que ha definido como un espejo que refleja a todos, quieran o no.

Junto a él han estado actor irlandés Liam Cunningham y el cómico y escritor irlandés Tadhg Hickey, que sí zarpan con la flotilla,

El actor Willy Toledo, la cantante Marina Rosell y las actrices Laia Manzanares, Nora Navas, Iria del Río y Vicky Luengo, entre otros artistas, también han dado apoyo a la flotilla ante los medios.

GRETA THUNBERG

La activista sueca Greta Thunberg ha afirmado este domingo en rueda de prensa, poco antes de partir a Gaza, que cada día "más y más gente abre los ojos sobre las atrocidades de Israel".

Junto a otros activistas y famosos que apoyan la iniciativa, ha añadido que lo más importante no es la misión de la flotilla, sino como el mundo puede estar en silencio y no responder ante la opresión a los palestinos, ha dicho textualmente.

Considera que "Israel es muy clara sobre su intento genocida" y se ha mostrado asustada al ver como la gente puede seguir su vida como si nada pasara ante un genocidio retransmitido en directo, según ella.