CyL cierra la jornada con seis incendios en nivel de gravedad 1 y con el pequeño susto de Ólvega (Soria)

Castilla y León cierra el domingo con seis incendios en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 en una jornada 'tranquila' en los focos que más preocupan y solo alterada por el 'susto' de Ólvega (Soria), donde medios terrestres y aéreos lograron contener en dos horas un conato que amenazaba masa forestal.

En concreto, en IGR 1 se mantienen los fuegos de Fasgar, Barniedo de la Reina, La Baña y Colinas del Campo de Martín Moro, en León, Cardaño de Arriba en Palencia y Porto en Zamora.

Durante la jornada, un incendio en Ólvega obligó a despegar un operativo compuesto por una veintena de medios que lograron controlar las llamas en poco más de dos horas, si bien en ningún momento pasó de nivel de gravedad 0.

La Junta, por el momento, mantiene la Situción Operativa 2 para toda la Comunidad.

