Gloria Camila reúne a todos sus seres queridos en una fiesta de despedida

El próximo 4 de septiembre arrancará por todo lo alto 'Supervivientes All Stars' y muchos de los concursantes están aprovechando estos días para despedirse de todos sus seres queridos. Gloria Camila ha sido una de ellas, que este viernes sorprendía con una fiesta de despedida en Madrid.

Amigos y familiares como Rocío Flores, Manuel Bedmar, su novio Álvaro García, Chema Esteban o incluso Olga Moreno y Agustín Etienne no se quisieron perder esta despedida y viajaron hasta Madrid para desearle a la futura concursante toda la suerte en este nuevo proyecto.

En la fiesta no faltaron los bailes, la música en directo y las dedicatorias de la gente más próxima a Gloria, que le firmaron una camiseta que imaginamos llevará a Honduras para acordarse de todos ellos en los momentos más difíciles del programa.

Tras semanas de rumores de crisis sentimental con Álvaro García, el artista se dejó ver disfrutando de esta despedida como si nada pasase entre ellos... y es que el fin de semana pasado también acallaron los rumores durante uno de sus conciertos.

Gloria Camila se marcha con el corazón lleno y con los buenos deseos de su gente, que le apoyarán cada día en este reality extremo en el que ya la vimos participar cuando compartía su vida sentimental con Kiko Jiménez. Ahora, la hija de José Ortega Cano tendrá que demostrar su fortaleza en solitario.

