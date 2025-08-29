Carmen Thyssen se confirma como la sucesora de la Baronesa Thyssen, y acapara todo el protagonismo en su reaparición

En un verano marcado por la tranquilidad disfrutando de sus vacaciones a caballo entre San Feliú de Guixols y la Costa Azul, Tita Cervera ha reaparecido con su hija Carmen Thyssen en la inauguración de la nueva exposición del Espai Thyssen -en la localidad catalana donde se encuentra su residencia de 'Más mañanas'-, 'Sons. Analogías musicales en la pintura', que cuenta con 43 obras de Urgell, Rusiñol, o Ramón Casas, que cobran un matiz distinto gracias a la selección musical que las acompañan, especialmente diseñada para la muestra.

Confirmando que la joven Carmen, de 19 años, está preparándose para ser su sucesora en el mundo del arte, la Baronesa Thyssen le ha cedido el protagonismo en esta ocasión, y su hija -que acaba de finalizar el primer curso de Económicas y Business en una Universidad Privada de Barcelona- ha deslumbrado con un impecable discurso en catalán en el que ha destacado el impulso cultural que el Espacio Carmen Thyssen ha dado a la localidad de San Feliú desde su inauguración en 2012.

No será la única 'huella' que Tita dejará en el lugar en el que vivió su amor con Lex Barker y Heini Thyssen, ya que su sueño de contar con su propia pinacoteca en su tierra va camino de convertirse en una realidad. Y muy emocionada, ha posado junto a su hija en el pórtico del que será el Museo Thyssen en San Feliu rodeadas de una gran expectación de público que se ha agolpado en las inmediaciones del lugar para saludarlas y sacarse una foto con ellas.

"Gracias queridos amigos. Son muchísimos años que mi gran cariño hacia San Felíu de Guixols, para mí es el lugar más bonito que existe en el mundo, es donde deseo estar el resto de mi vida" ha confesado durante el acto, en el que se ha mostrado de lo más unida y cómplice a Carmen, que pide paso como sucesora de su madre mientras su melliza Sabina se mantiene alejada del foco mediático, y su hermano Borja disfruta de sus vacaciones con Blanca Cuesta y sus cinco hijos.

"Es maravillosa, desde luego que sí, gracias a Dios. Igual que mi hijo también, gracias" ha expresado orgullosa de su hija, pero dando también su lugar a su primogénito, con el que ha superado sus diferencias y al que vuelve a estar muy unida.

Sin embargo, Tita no ha querido pronunciarse sobre su decisión de alquilar su yate Mata Mua -que con 38 metros de eslora cuenta con todo tipo de lujos y comodidades, además de 6 miembros de tripulación- por un precio de 65.000 euros a la semana para lograr liquidez ahora que ya no lo disfruta tanto como antes.