El Conservatori Superior y el Jazz Voyeur Festival ofrecen una clase magistral abierta con Escalandrum

El Conservatorio Superior de Música de Baleares, centro dependiente de la Conselleria de Educación y Universidades, acogerá el próximo 5 de septiembre una clase magistral abierta con el reconocido grupo argentino Escalandrum, liderado por Daniel 'Pipi' Piazzolla, nieto del gran compositor Astor Piazzolla.

La sesión será de entrada libre y gratuita, abierta tanto a los alumnos del Conservatorio como al público general, según ha indicado en una nota de prensa la Conselleria.

Durante la clase magistral, los músicos de Escalandrum compartirán con los asistentes su enfoque teórico y práctico sobre la música de Piazzolla, abordando dinámicas de grupo, técnicas instrumentales y el proceso creativo que caracteriza al grupo.

Se trata de una oportunidad única para los jóvenes músicos del archipiélago de profundizar en el jazz y el tango argentino de manera práctica y participativa.

Posteriormente, el mismo día, Escalandrum ofrece un concierto en el Auditorio del Conservatorio, como avance de la XVIII edición del Jazz Voyeur Festival.

Las puertas se abrirán a las 20.00 horas y el concierto comenzará a las 21.00 horas. Las entradas para este concierto están disponibles a través de la web oficial del festival: www.jazzvoyeurfestival.es.

Escalandrum se fundó en 1999 y su nombre combina la palabra escalandrún, una especie de tiburón típica de Argentina, con la palabra inglesa drum (tambor), reflejando su originalidad rítmica.

Con más de 25 años de trayectoria y con más de 40 países recorridos, el grupo ha editado 15 álbumes de música original y está formado por Daniel 'Pipi' Piazzolla (batería), Nicolás Guerschberg (piano), Damián Fogiel (saxo tenor), Mariano Sívori (contrabajo), Martín Pantyrer (saxo barítono y clarinete bajo) y Gustavo Musso (saxo alto).

Escalandrum, verdaderos embajadores de la música argentina en todo el mundo, cuenta con un gran reconocimiento tanto de la crítica como del público, tanto por su original sonoridad como por su poderosa actitud sobre los escenarios.