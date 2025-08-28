Agencias

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe coloca su primer bono sostenible por 1.500 millones

Por Newsroom Infobae

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) ha emitido su primer bono público sostenible alineado con el nuevo Marco de Finanzas Sostenibles de la institución por más de 14.900 millones de euros a 7 años, según informó el organismo en un comunicado.

En concreto, la transacción superó los 14.900 millones de euros de demanda y permitió aumentar el tamaño de la emisión de 1.000 a 1.500 millones de euros.

Se trata de cuarto bono 'benchmark' emitido por CAF en 2025. Esta transacción paga un cupón anual del 3.125% y ha contado con entidades financieras como BBVA, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank y Santander como joint lead managers.

La asignación final se distribuyó principalmente entre inversores europeos (71%), seguido de Asia-Pacífico (26%) y Oriente Medio (3%). Por tipología de inversor, los gestores de activos representaron el 41%, un 39% del interés procedió de bancos centrales e instituciones oficiales, un 13% de bancos y banca privada y el 7% restante de aseguradoras y fondos de pensiones.

La operación se ha convertido en el mayor libro de órdenes de la historia de CAF y también representa el tercer hito estratégico del año de la institución en materias de finanzas sostenibles, después de la publicación del Marco de Finanzas Sostenibles y la emisión del primer bono azul.

