Agencias

Toshack recibirá la insignia de oro y brillantes de la Real Sociedad ante el Real Madrid

Por Newsroom Infobae

Guardar

El exentrenador de la Real Sociedad John Benjamin Toshack recibirá, en los prolegómenos del encuentro que el 14 de septiembre se disputará en San Sebastián ante el Real Madrid, otro de sus exequipos, la insignia de oro y brillantes del club 'txuri-urdin'.

Según ha informado la Real Sociedad en un comunicado, el galés, uno de los entrenadores "más relevantes" de la historia del conjunto guipuzcoano, volverá a San Sebastián "para este merecido reconocimiento".

Toshack es el segundo entrenador con más partidos de la historia de la Real (386), con la que ganó el título de Copa del Rey de 1987, y recibirá el reconocimiento de la familia realista cuando este próximo domingo se cumplen 40 años de su debut en el banquillo 'txuri-urdin'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Gloria Mohedano zanja las especulaciones sobre el "abandono" de su hermano Amador

Gloria Mohedano zanja las especulaciones

Kiko Rivera rompe su silencio tras su separación de Irene Rosales: "No es fácil, pero es lo necesario"

Kiko Rivera rompe su silencio

Ramón Arcusa, devastado en el último adiós a la otra mitad del Dúo Dinámico, Manolo de la Calva: "Ha sido terrible"

Ramón Arcusa, devastado en el

Irene Rosales reacciona, con un significativo gesto, al comunicado de Kiko Rivera confirmando su ruptura

Irene Rosales reacciona, con un

Irene Urdangarín rompe su relación con Juan Urquijo

Irene Urdangarín rompe su relación