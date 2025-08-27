Toshack recibirá la insignia de oro y brillantes de la Real Sociedad ante el Real Madrid

El exentrenador de la Real Sociedad John Benjamin Toshack recibirá, en los prolegómenos del encuentro que el 14 de septiembre se disputará en San Sebastián ante el Real Madrid, otro de sus exequipos, la insignia de oro y brillantes del club 'txuri-urdin'.

Según ha informado la Real Sociedad en un comunicado, el galés, uno de los entrenadores "más relevantes" de la historia del conjunto guipuzcoano, volverá a San Sebastián "para este merecido reconocimiento".

Toshack es el segundo entrenador con más partidos de la historia de la Real (386), con la que ganó el título de Copa del Rey de 1987, y recibirá el reconocimiento de la familia realista cuando este próximo domingo se cumplen 40 años de su debut en el banquillo 'txuri-urdin'.