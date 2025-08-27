Agencias

Denunciados el presidente de Ecuador y su esposa por supuesto tráfico de influencias

Por Newsroom Infobae

El excandidato a la Presidencia de Ecuador Yaku Pérez ha denunciado este martes ante la Fiscalía al presidente del país, Daniel Noboa, a su esposa y a la empresa Dundee Precious Metals, por un supuesto caso de tráfico de influencias en el marco de un proyecto minero que gestiona esta compañía canadiense.

El también líder ambientalista indígena ha interpuesto esta demanda en representación de la Federación de Organizaciones Campesinas del Azuay (FOA), que pide investigar la entrega de la licencia ambiental que otorgó el Ministerio de Medio Ambiente en el pasado junio para la explotación del proyecto Loma Larga, en Cuenca.

Pérez asegura que meses antes de su concesión, la empresa canadiense realizó una donación a la esposa del presidente, Lavinia Valbonesi, y que hubo "sendas reuniones entre la empresa, en Toronto, Canadá, con el presidente Daniel Noboa", según ha recogido el diario 'Primicias'.

El excandidato presidencial ha anunciado protestas y movilizaciones para exigir al Gobierno ecuatoriano que retire la licencia ambiental a Dundee por este proyecto minero ubicado en Azuay que ya ha causado rechazo por parte de organizaciones campesinas, comunidades locales, autoridades y gremios de profesionales de Cuenca.

