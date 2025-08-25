Pablo Urdangarin y Johanna Zott siguen consolidando su amor

Ajeno a todo lo que se publica sobre su familia, Pablo Urdangarin sigue consolidando su historia de amor con Johanna Zott. Mientras que sus padres han disfrutado de unos días de vacaciones en Bidart con su hijo Juan, evitando coincidir en todo momento, Pablo ya está centrado en su segunda temporada como jugador del Fraikin BM Granoller con el gran apoyo de su chica.

Pablo y Johanna, que no tienen problema en mostrar su amor ante las ojos de la gente, se han dejado ver este verano en actitud cariñosa, la última vez en uno de los últimos partidos que ha protagonizado el joven.

Los dos se fundían en un apasionado abrazo entre risas y bromas demostrando así que su amor va viento en popa. Además, también pudimos ver cómo el nieto de los eméritos besaba a su novia después de que la joven le haya contado algo con gestos cómicos.

Tras el partido, ambos abandonaban las instalaciones cogidos de la mano y Pablo le abría la puerta de su vehículo a Johanna para que esta se montase demostrando así su caballerosidad... De esta manera, no cabe duda de que los dos tortolitos están viviendo uno de los veranos más especiales de su historia de amor.