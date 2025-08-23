Agencias

Lara Dibildos aplaude la fortaleza de Rocío Carrasco y la evolución de Terelu Campos

Lara Dibildos, con las pilas cargadas tras unas vacaciones en familia y amigos, vuelve a la rutina para retomar su actividad profesional en Torrevieja. A su llegada al aeropuerto de Madrid junto a su pareja, Carlos Maturana, la actriz se ha mostrado cercana y espontánea ante los medios, ofreciendo declaraciones sobre sus amistades y su vida personal.

Durante la entrevista, Lara no ha dudado en alabar la valentía de Rocío Carrasco, quien ahora afronta una nueva aventura televisiva: "No es mi hermana. Rocío es amiga, muy amiga y la quiero mucho además. Mira, ella es una tía muy valiente, muy superviviente y además muy todoterreno. Entonces me encanta que se le vea en esa faceta". La actriz deja claro la admiración y el cariño que siente por la hija de Rocío Jurado, destacando su capacidad para superar los retos y adaptarse a nuevas circunstancias.

También ha tenido palabras para su compañera de teatro, Terelu Campos, elogiando su evolución personal y profesional: "Estupenda. Me parece que Terelu ha evolucionado muchísimo mejor en cuanto a tomarse la vida con más tranquilidad. Ella siempre ha tenido mucho sentido del humor, pero con ella misma ahora tiene más y vive con más paz, más tranquila. 'Supervivientes' creo que ha sido maravilloso, de verdad. Ella es una grandísima profesional de la televisión y lo demuestra siempre".

Sobre cómo se encuentra su ex, Álvaro Muñoz Escassi, tras su reciente ruptura con Sheila Casas y su paso por televisión, prefiere mantenerse al margen y proteger la privacidad de la familia: "No lo sé. Yo creo que está bien. Pero vamos, que no voy a hablar yo... Sí, está bien, está bien. No sé dónde está eso, pero sé que está bien", zanja con naturalidad.

En cuanto a su relación actual, Lara confirma que todo marcha "muy bien y muy divertido", aunque descarta una posible boda por el momento: "A mí no", responde entre risas cuando le preguntan por una pedida de mano.

