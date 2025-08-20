Valeri Cuéllar desvela el gesto de María José Suárez tras ser agredida por su expareja

No están siendo momentos fáciles para Valeri Cuéllar. Este domingo el programa 'Fiesta' revelaba en primicia que la mujer transexual con la que Álvaro Muñoz Escassi fue infiel a María José Suárez -y que provocó su mediática ruptura en junio de 2024- había sido víctima de una brutal agresión en su propio domicilio por parte de una persona de su entorno más cercano, que a su vez habría intentado atropellarla hace unos días.

Algo que la propia Valeri confirmaba aterrada ante los micrófonos de Europa Press, revelando que su agresor sería su exnovio, que no sería la primera vez que lo hace y que, antes de poner tierra de por medio y abandonar Madrid para pasar unos días con su familia, había acudido a la Policía a denunciarle.

Un durísimo trance en el que la transexual ha contado con un apoyo inesperado que ella misma ha querido hacer público: el de María José Suárez. Tal y como ha compartido en sus stories de Instagram, nada más enterarse de la agresión que había sufrido la modelo se ponía en contacto con con ella para mandarle un emotivo mensaje de ánimo. "Estoy de viaje fuera de España y no me he enterado muy bien, por lo que veo fue tu expareja ¿no? Que duro ha tenido que ser eso. Cuídate mucho que tú eres fuerte y más que vas a salir de todo esto. Te abrazo fuerte" le escribía a través de redes sociales.

Un texto que Valeri no ha dudado en mostrar a sus seguidores, incluyendo además un pantallazo de su respuesta -"Sí, mi ex. Pensé ver el amor y el hombre perfecto pero me equivoqué. Nunca se acaba de conocer a una persona. Pero eso lo supero, he pasado por peores"- y un agradecimiento a la ex de Escassi por estar a su lado en estos momentos: "Gracias María José. Te mereces lo mejor y te lo he dicho siempre, si me equivoqué en algún momento sabes que te pedí perdón de corazón. Gracias por tu apoyo" ha expresado emocionada.