Valeri, examante de Álvaro Muñoz Escassi, víctíma de una brutal agresión en su propia casa

Valeri Cuéllar, que saltó a la fama en junio de 2024 por ser la 'tercera en discordia' en la polémica ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez por haber contado a la modelo sevillana el 'affaire' que habría mantenido con el jinete cuando todavía eran pareja, se convierte de nuevo en noticia por un delicado asunto.

Y es que tal y como ha revelado este domingo el programa 'Fiesta', la transexual ha sufrido una brutal agresión en su propio domicilio por parte de personas de su entorno que hace unos días habrían intentado atropellarla.

Así lo ha relatado un amigo de Valeri, Kim, que ha entrado en directo en el formato de Mediaset para contar que la colombiana le videollamó mientras le estaban pegando: "Yo estaba en la playa de Barcelona y he recibido una videollamada de Valeri en la que yo veía perfectamente cómo la estaban agrediendo. Me he puesto muy nervioso y he llamado a Kike Calleja y a Marta López, que son las personas que yo conozco ahí en Madrid, para que se enterasen de cómo estaban las cosas. Valeri está descompuesta porque no sabía ni qué hacer. Si ella lo quiere contar que lo cuente, yo solo digo que lo que ha pasado hoy tiene relación con lo que pasó el otro día" (el intento de atropello) ha asegurado este joven.

Tal y como ha apuntado el propio Kike Calleja, "ahora mismo está la policía en su casa recabando información, la agresión se ha producido en el interior de su casa". "Ella está muy asustada, está muy nerviosa" y habría acudido al hospital debido a las lesiones que le habría producido la agresión -en el programa han puesto una fotografía de la examante de Escassi con el rostro lleno de golpes- detrás de la que estaría "una persona muy cercana a ella" de la que por el momento se desconoce su identidad.

Por el momento, Valeri guarda silencio, aunque sí ha querido tranquilizar a sus seguidores reposteando en Instagram un storie de su amigo Kim -el mismo que ha hecho pública su agresión en 'Fiesta'- en el que desvela que "se encuentra bien, recuperándose de sus heridas" y adelanta que "en cuanto ella pueda os contestará", dejando entrever que pronto se sincerará sobre el complicado momento que está viviendo.