Ipsos anuncia el nombramiento de Jean-Laurent Poitou como nuevo consejero delegado en sustitución de Ben Page

El consejo de administración de Ipsos ha comunicado este martes el nombramiento de Jean-Laurent Poitou como nuevo consejero delegado de la firma en sustitución de Ben Page, que continuará en el cargo hasta el 15 de septiembre.

Según la nota de prensa publicada, el objetivo es dotar a Ipsos del "impulso" necesario para adoptar y aplicar un "plan de crecimiento realista y creíble".

Poitou es ingeniero graduado de la École Polytechnique y está familiarizado con tecnologías emergentes, en particular con la inteligencia artificial (IA), y, especialmente, con los métodos que facilitan su implementación en las empresas.

El directivo estuvo más de 30 años en Accenture, tanto en Europa como en Estados Unidos y Asia, donde ocupó puestos de alta dirección internacional. Después, durante los últimos cuatro años, ha dirigido los servicios digitales y tecnológicos de Alvarez & Marsal en Europa, Oriente Medio y África.

"Estoy encantado y decidido a liderar Ipsos en su siguiente etapa de crecimiento, ahora que la empresa se acerca a sus cincuenta años de liderazgo excepcional en el mercado, expansión global y diversificación de servicios a través de adquisiciones e innovación", ha explicado Poitou.

"Después de haber pasado 38 años en Ipsos, donde me incorporé a MORI (ahora Ipsos UK) como becario y más tarde, durante muchos años, como CEO en el Reino Unido e Irlanda y, desde 2021, como CEO de Ipsos, ahora es un buen momento para ceder el testigo a los 60 años", ha afirmado, de su lado, Page.