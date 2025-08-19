Agencias

Cerca de 340.000 hectáreas han ardido en España sólo en el mes de agosto, según Copernicus

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un total de 382.607 hectáreas (ha) han ardido en España en lo que va de año, según cifras del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus.

La inmensa mayoría de esas hectáreas han sido pasto de las llamas en este mes de agosto ya que la cifra, a 29 de julio, era de 41.903 hectáreas pero, a partir del día 7, el recuento de hectáreas iba por 47.302. Por lo tanto, el número se ha disparado en los últimos días, hasta alcanzar las 382.607, ya que en estas semanas han ardido cerca de 340.000 hectáreas.

Si se confirman estas cifras, 2025 sería el año con más hectáreas quemadas en la última década superando incluso a 2022, año también de graves incendios en el que ardieron más de 200.000 hectáreas hasta agosto.

De momento, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha cifrado a 18 de agosto en 138.000 las hectáreas calcinadas hasta el 10 de agosto, aunque ha avisado de que los datos previsiblemente empeorarán dado que estos números no recogen la superficie quemada por los incendios que están actualmente activos en buena parte de España.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vanesa Martín disfruta de su amor por Azahara Margón durante sus vacaciones en Palma de Mallorca

Vanesa Martín disfruta de su

Toñi Salazar da la cara tras las feroces críticas por el último concierto de 'Azúcar Moreno'

Toñi Salazar da la cara

Valeri, aterrada y con una herida en la frente tras una brutal paliza por parte de su expareja

Valeri, aterrada y con una

David Bustamante sorprende con su cambio físico y se enfrenta a los haters

David Bustamante sorprende con su

Yana Olina, el gran apoyo de David Bustamante en su nueva etapa

Yana Olina, el gran apoyo