Agencias

Bajan a una docena las provincias con alertas por lluvia, tormentas, viento, olas, rissagas y calor

Por Newsroom Infobae

Guardar

Una docena de provincias tienen avisos activos para este martes por precipitaciones, tormentas, viento, oleaje, rissagas y altas temperaturas, después de 16 días de ola de calor, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias en nivel naranja por lluvia y tormentas son Castellón (Comunidad Valenciana), Lleida (Cataluña) y Huesca y Teruel (Aragón), con precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en Teruel y en Castellón. También estarán en alerta por precipitaciones y tormentas Tarragona (Cataluña) y Zaragoza (Aragón), pero en nivel amarillo.

Asimismo, los avisos por altas temperaturas se darán en Murcia (Vega del Segura), Albacete (Castilla-La Mancha), Mallorca (Islas Baleares), Almería y Málaga (Andalucía) y en Gran Canaria (Islas Canarias).

También habrá avisos por viento en Almería (Andalucía) y en La Gomera (Islas Canarias), con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora (km/h) en ambos casos.

Los avisos por oleaje se prevén en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife (Islas Canarias), mientras que en Menorca (Islas Baleares) habrá avisos por rissagas.

La AEMET prevé para este martes que continúe el paso de una vaguada por la Península y Baleares, con entrada de aire atlántico más fresco. Se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte de Galicia y Cantábrico, con lluvias débiles, más abundantes y persistentes en el Cantábrico oriental, y con bancos de nieblas matinales y vespertinos. En el resto, estará poco nuboso o con nubosidad media y alta.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en los tercios norte y este, que será más abundante en el nordeste, donde son probables los chubascos y tormentas en la montaña y en zonas próximas, sin descartar en Baleares, incluso serán localmente fuertes en Pirineos, Ibérica oriental y zonas intermedias.

En Canarias se prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en los nortes y posible nubosidad de evolución en las montañosas. Asimismo, se espera una ligera calima en las islas Canarias orientales y posibilidad de polvo en suspensión en el tercio oriental peninsular y Baleares.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en descenso generalizado, salvo en el Cantábrico, donde no se esperan cambios. El descenso será notable en los tercios sudeste y este. Aun así, se superarán los 35ºC en el Guadalquivir, en depresiones del sudeste y puntos de los archipiélagos.

Por su parte, habrá un descenso generalizado de las temperaturas mínimas, que será menos marcado en el Cantábrico y archipiélagos. Todavía no bajará de 20ºC en el tercio sudeste, en depresiones del nordeste, área mediterránea y en Canarias, incluso 25ºC en litorales mediterráneos y puntos de Canarias.

Por último, soplará alisio moderado con intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en Canarias. Además, se espera poniente moderado en el Estrecho y con intervalos de fuerte en Alborán y litoral sureste. Se prevén vientos flojos en general en el resto, con intervalos de moderado por la tarde; y predominará componente este en el área mediterránea oriental, oeste en la vertiente atlántica, norte y noroeste en Galicia, Cantábrico y alto Ebro y variable en el resto.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Jaume Anglada experimenta una "sensible mejoría", pero seguirá en la UCI

Jaume Anglada experimenta una "sensible

Paula Vázquez, Rocío Carrasco, Alba Carrillo, Jedet o Yolanda Ramos, rumbo a 'Hasta el fin del mundo'

Paula Vázquez, Rocío Carrasco, Alba

Rocío Carrasco, pletórica ante su vuelta a televisión, reacciona a la muerte de la ex de José Fernando, Michu

Rocío Carrasco, pletórica ante su

Alba Carrillo, dispuesta a enamorarse en su nueva aventura televisiva al lado de Rocío Carrasco: "Todo puede pasar"

Alba Carrillo, dispuesta a enamorarse

Anita Williams responde a Montoya y lanza un mensaje a Carmen Alcayde tras sus críticas

Anita Williams responde a Montoya