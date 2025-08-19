Bajan a una docena las provincias con alertas por lluvia, tormentas, viento, olas, rissagas y calor

Una docena de provincias tienen avisos activos para este martes por precipitaciones, tormentas, viento, oleaje, rissagas y altas temperaturas, después de 16 días de ola de calor, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, las provincias en nivel naranja por lluvia y tormentas son Castellón (Comunidad Valenciana), Lleida (Cataluña) y Huesca y Teruel (Aragón), con precipitaciones de hasta 40 litros por metro cuadrado (l/m2) en Teruel y en Castellón. También estarán en alerta por precipitaciones y tormentas Tarragona (Cataluña) y Zaragoza (Aragón), pero en nivel amarillo.

Asimismo, los avisos por altas temperaturas se darán en Murcia (Vega del Segura), Albacete (Castilla-La Mancha), Mallorca (Islas Baleares), Almería y Málaga (Andalucía) y en Gran Canaria (Islas Canarias).

También habrá avisos por viento en Almería (Andalucía) y en La Gomera (Islas Canarias), con rachas máximas de hasta 70 kilómetros por hora (km/h) en ambos casos.

Los avisos por oleaje se prevén en Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife (Islas Canarias), mientras que en Menorca (Islas Baleares) habrá avisos por rissagas.

La AEMET prevé para este martes que continúe el paso de una vaguada por la Península y Baleares, con entrada de aire atlántico más fresco. Se esperan cielos nubosos o cubiertos en el norte de Galicia y Cantábrico, con lluvias débiles, más abundantes y persistentes en el Cantábrico oriental, y con bancos de nieblas matinales y vespertinos. En el resto, estará poco nuboso o con nubosidad media y alta.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en los tercios norte y este, que será más abundante en el nordeste, donde son probables los chubascos y tormentas en la montaña y en zonas próximas, sin descartar en Baleares, incluso serán localmente fuertes en Pirineos, Ibérica oriental y zonas intermedias.

En Canarias se prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados, con intervalos nubosos en los nortes y posible nubosidad de evolución en las montañosas. Asimismo, se espera una ligera calima en las islas Canarias orientales y posibilidad de polvo en suspensión en el tercio oriental peninsular y Baleares.

En cuanto a las temperaturas máximas, estarán en descenso generalizado, salvo en el Cantábrico, donde no se esperan cambios. El descenso será notable en los tercios sudeste y este. Aun así, se superarán los 35ºC en el Guadalquivir, en depresiones del sudeste y puntos de los archipiélagos.

Por su parte, habrá un descenso generalizado de las temperaturas mínimas, que será menos marcado en el Cantábrico y archipiélagos. Todavía no bajará de 20ºC en el tercio sudeste, en depresiones del nordeste, área mediterránea y en Canarias, incluso 25ºC en litorales mediterráneos y puntos de Canarias.

Por último, soplará alisio moderado con intervalos de fuerte y/o rachas muy fuertes en Canarias. Además, se espera poniente moderado en el Estrecho y con intervalos de fuerte en Alborán y litoral sureste. Se prevén vientos flojos en general en el resto, con intervalos de moderado por la tarde; y predominará componente este en el área mediterránea oriental, oeste en la vertiente atlántica, norte y noroeste en Galicia, Cantábrico y alto Ebro y variable en el resto.