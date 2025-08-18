Robles sostiene que solo la UME puede atacar el fuego y acusa al PP de "demagogia" por pedir más medios militares

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado al PP de actuar con "demagogia política" al pedir más medios militares para luchar contra los incendios forestales que están asolando gran parte del territorio español, precisando que la Unidad Militar de Emergencias (UME) lleva desplegada desde el día 2 de agosto ya que estos agentes son los únicos que pueden atacar directamente el fuego.

Así ha reaccionado la ministra de Defensa en una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que habrá 500 militares más que se sumarán a la lucha contra los incendios, pero "en ningún caso" será para realizar ataques directos.

En este contexto, ha acusado a Feijóo de "saber" que estos militares realizarán labores de logística porque, según ha dicho, el ataque directo "solamente lo pueden hacer los profesionales": "Y a veces ni siquiera, porque en ocasiones hay un enorme riesgo y la prioridad es salvar vidas".

Eso sí, ha reconocido que estos 500 militares se sumarán a la lucha contra los incendios porque "ya son muchos días y es necesario ese apoyo logístico".

QUE HAYA PROFESIONALES CUALIFICADOS

Asimismo, Robles ha defendido que tanto el Ejército de Tierra como el del Aire están ayudando para transportes o maniobras logísticas, insistiendo en que "lo importante y lo esencial es atacar directamente al fuego".

"Todo lo que no sea atacar directamente al fuego no va a servir para nada. Yo no quiero entrar en debate con nadie, pero no se trata de pedir medios, se trata de que haya profesionales cualificados con los medios necesarios e indispensables", ha añadido la ministra de Defensa.

Una de las labores logísticas que reforzarán estos militares pasará por hacer patrullas para evitar que haya pirómanos, según ha explicado Robles, que ha reconocido que se pueden incrementar los medios desde el punto de vista de presencia física, aunque ha recalcado que no se puede decir que "faltan medios para la extinción del incendio".

PRIORIDAD: PROTEGER LAS POBLACIONES

Según ha sostenido, la prioridad de las autoridades es "proteger las poblaciones y evacuar a las personas", aunque ha reconocido la dificultad de tomar la decisión porque a veces la evacuación puede conllevar el riesgo que a la hora de salir de una población puedan ser atacados por el fuego.

Con todo, Robles ha dicho que los miembros de la UME aseguran que en 20 años desde la creación de este cuerpo "no se había visto una situación como la actual".

"Ayer nos explicaban que son unos fuegos de una enorme voracidad, incontrolables en la mayoría de los casos, que además son muy difíciles de extinguir, por no decir imposibles. Y lo otro que agrava la situación es que se van produciendo muchos focos al mismo tiempo, que además están en lugares muy diferentes, pero que se van retroalimentando, y por tanto yo no podría ya decir cuál es el sitio más complicado y el sitio más difícil", ha sentenciado.