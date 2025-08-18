Mark Vientos pega batazo de tres carreras y brinda nuevos aires a los Mets

Redacción Deportes, 17 ago (EFE).- El dominicano Mark Vientos destrozó la pelota y con el poder que posee en su bate les proporcionó un nuevo impulso a los Mets en una jornada dominical en las Grandes Ligas en la que los Dodgers barrieron a los Padres.

METS 7-3 MARINEROS

Mark Vientos disparó un cuadrangular y remolcó cuatro carreras para que los Mets vencieran a los Marineros.

El venezolano Francisco Álvarez anotó dos vueltas y remolcó una carrera, y el puertorriqueño Francisco Lindor agregó una empujada por los Mets.

Cal Raleigh pegó un cuadrangular con el cubano Randy Arozarena en las bases y el dominicano Jorge Polanco remolcó a su compatriota Julio Rodríguez por los Marineros.

ROJOS 3-2 CERVECEROS

El mexicano José Treviño empujó dos carreras y Austin Hays produjo la vuelta con la que los Rojos frenaron una racha de 14 triunfos consecutivos de los Cerveceros, a quienes dejaron en el terreno en la décima entrada.

El venezolano William Contreras detonó un jonrón de dos anotaciones por los Cerveceros.

DODGERS 5-4 PADRES

Freddie Freeman pegó un jonrón de tres carreras, el cubano Andy Pages sacó la pelota del parque y Mookie Betts fletó un cuadrangular para romper el empate en la octava entrada para que los Dodgers completaran la barrida en su serie de tres juegos ante los Padres.

El dominicano Ramón Laureano pegó un vuelacercas, su compatriota Fernando Tatis Jr. y el cubano José Iglesias produjeron una carrera y el curazoleño Xander Bogaerts anotó una vuelta para los Padres.

El venezolano Robert Suárez (4-5) permitió una anotación en una entrada y perdió el juego por los de San Diego.

NACIONALES 9-11 FILIS

El cubano Nick Castellanos despachó la pelota del parque y anotó dos veces y Alec Bohm pegó un jonrón de tres carreras para que los Filis se impusieran a los Nacionales.

Jhoan Durán (21) retiró a dos bateadores para acreditarse el salvamento por los Filis.

Paul DeJong fletó un jonrón de tres anotaciones, el dominicano Luis García anotó dos carreras y su paisano José Tena produjo una vuelta para los Nacionales.

AZULEJOS 4-10 RANGERS

El dominicano Vladimir Guerrero Jr., el mexicano Alejandro Kirk y George Springer mandaron la pelota fuera del parque, pero el boricua José Berríos (9-5) fue atacado con seis carreras en 4.1 entradas y los Azulejos terminaron cayendo ante los Rangers.

El mexicano Rowdy Tellez anotó una carrera por los Rangers, que también contaron con jonrones de Marcus Semien y Corey Seager.

GUARDIANES 4-5 BRAVOS

El curazoleño Jurickson Profar conectó un cuadrangular de dos carreras para ser la figura en el triunfo de los Bravos ante los Guardianes.

El venezolano Ronald Acuña Jr. anotó una carrera y el curazoleño Ozzie Albies tuvo una impulsada, mientras que el cubano Raisel Iglesias (19) completó la novena sin que le anotaran y se llevó el rescate por los Bravos.

Daniel Schneemann produjo dos carreras para los Guardianes.

CARDENALES 4-8 YANQUIS

El panameño José Caballero y el dominicano Jasson Domínguez anotaron y remolcaron una vuelta cada uno y los Yanquis pisaron el plato en cuatro ocasiones en la novena entrada para imponerse a los Cardenales.

El venezolano Yohel Pozo disparó un vuelacercas y el panameño Iván Herrera anotó en una ocasión por los Cardenales. EFE