Jackson Hole espera a los banqueros centrales con Jerome Powell como gran protagonista

Las cumbres de las montañas rocosas que rodean el valle de Jackson Hole (Wyoming) volverán a contar desde este jueves con la habitual presencia de los principales bancos centrales, encabezados por el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, que ejerce de anfitrión en el conclave anual que durante el último fin de semana de agosto se viene celebrando desde 1982 en esta estación de montaña y que en esta edición centra su interés en la figura del banquero central estadounidense bajo las presiones de Donald Trump.

De tal modo, a pesar de que el 'leitmotiv' escogido para la edición 48 del simposio de Jackson Hole, que tendrá lugar del 21 al 23 de agosto, sea el de "Mercados laborales en transición: demográfica, productividad y política macroeconómica", los mercados estarán pendientes de cualquier pista sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal, que tendrá su primera reunión de política monetaria el próximo 17 de septiembre.

En este sentido, cobra particular interés la intervención de Jerome Powell agendada para este viernes, cuando se espera que el banquero central estadounidense ofrezca alguna pista sobre la evolución de los tipos de interés en EEUU después de los últimos datos de empleo e inflación en el país, con un panorama algo más claro sobre los aranceles y en medio de los constantes ataques personales por parte del presidente de EEUU, Donald Trump.

Otro de los platos fuertes de esta edición será la intervención el sábado de Christine Lagarde, ausente el año pasado, en su primera comparecencia pública desde la rueda de prensa tras la última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, que el pasado 24 de julio mantuvo sin cambios los tipos de interés y que volverá a reunirse el próximo 11 de septiembre.

De este modo, los banqueros centrales de los dos principales bloques económicos occidentales volverán a coincidir por primera vez desde que a principios de julio, en Sintra y con el BCE como anfitrión, Lagarde aprovechase para defender públicamente la labor de Powell al frente de la Fed.

Desde 1978, el Banco de la Reserva Federal de Kansas City ha patrocinado un simposio para abordar los problemas a los que deben hacer frente las economías de Estados Unidos y el resto del mundo. A partir de 1982, dicho cónclave se celebra en Jackson Lake Lodge, dentro del Parque Nacional Grand Teton (Wyoming).