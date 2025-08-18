Agencias

El delantero del Sevilla Rafa Mir llega cedido al Elche

Por Newsroom Infobae

El Elche CF anunció este domingo por la noche la llegada al club ilicitano del delantero español Rafa Mir, en calidad de cedido por el Sevilla FC hasta final de temporada y con opción de compra.

"El Elche Club de Fútbol y el Sevilla Fútbol Club han alcanzado un acuerdo para la cesión de Rafa Mir, que vestirá la camiseta franjiverde hasta final de temporada. Su incorporación incluye una opción de compra a favor del club", dice el comunicado del Elche.

Mir pondrá su experiencia y potencia al servicio de un Elche que confía en quedarse en LaLiga EA Sports tras su ascenso la pasada campaña. El de Cartagena, de 28 años, se formó en las canteras del Valencia y el FC Barcelona y dio el salto al fútbol profesional en el Wolverhampton inglés antes de la UD Las Palmas y la SD Huesca.

Su rendimiento le llevó al Sevilla FC, con el que ha disputado competiciones europeas y conquistó la UEFA Europa League. "Rafa Mir llega al Martínez Valero con la ambición de firmar una temporada marcada por los goles y el trabajo en equipo", dice el conjunto ilicitano, celebrando la llegada de "experiencia, olfato goleador y hambre de triunfos" al Martínez Valero con Mir.

