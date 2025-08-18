China celebra encuentro Trump-Putin y pide acuerdo de paz “justo y duradero” para Ucrania

Pekín, 18 ago (EFE).- El Gobierno chino valoró este lunes el acercamiento entre Washington y Moscú, y reiteró su compromiso de impulsar negociaciones que conduzcan a un acuerdo amplio y aceptable para todas las partes del conflicto en Ucrania.

En una rueda de prensa, la portavoz del Ministerio de Exteriores chino Mao Ning afirmó hoy que China “apoya todos los esfuerzos que favorezcan una resolución pacífica de las crisis” y celebró el encuentro entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y estadounidense, Donald Trump, el primero entre ambos en seis años.

Pekín subrayó además que su postura sobre la guerra en Ucrania es “consistente y clara”, y que seguirá promoviendo en su “propia manera” las conversaciones de paz y alentando el diálogo entre las partes.

Consultada sobre las expectativas ante las conversaciones que mantienen en Washington líderes europeos junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y Trump, Mao expresó el deseo de China de que “todas las partes directamente implicadas, así como los actores interesados, participen en el proceso de paz en el momento adecuado y alcancen lo antes posible un acuerdo justo, duradero, vinculante y ampliamente aceptable”.

A su vez, la vocera recordó que China ha “mantenido siempre una posición responsable y constructiva” y seguirá trabajando para “facilitar las negociaciones de paz”, aunque evitó confirmar si asumiría un papel formal en ese marco, preguntada por informaciones que apuntan a Pekín como uno de los posibles garantes de seguridad en un eventual pacto.

El pasado 15 de agosto, Putin y Trump mantuvieron en Alaska su primer encuentro bilateral en seis años, y el primero en una década en suelo estadounidense, un gesto de acercamiento entre Washington y Moscú que no produjo anuncios concretos sobre un alto el fuego en la guerra de Ucrania.

De cara a este lunes, el presidente ucraniano Zelenski viaja a Washington, donde prevé reunirse con Trump y varios líderes europeos para explorar vías que conduzcan a un acuerdo de paz con Rusia en paralelo a las conversaciones bilaterales de la semana pasada. EFE