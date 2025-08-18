Apple ya trabaja en la encriptación de extremo a extremo para los mensajes RCS entre iPhone y Android

Apple está trabajando en implementar la encriptación de extremo a extremo (E2EE) en la mensajería basada en los servicios de comunicación enriquecida (RCS) en iPhone, que ya se ha visto en iOS 26 a la espera que de que se haya realidad en una próxima actualización.

La organización mundial de operadores de telefonía (GSMA) publicó en marzo las especificaciones de la encriptación de extremo a extremo en RCS, que estará basada en el protocolo de Seguridad de la Capa de Mensajería (Messaging Layer Security, MLS).

Entonces, Apple confirmó que incorporará E2EE en los mensajes RCS sin llegar a especificar cuándo, más allá de indicar una futura actualización de 'software'. Sin embargo, ya ha empezado a trabajar en esta protección en iOS 26.

Apple está probando la encriptación que Google incorporó a su aplicación Mensajes, MLS, como ha detectado el portal especializado Android Authority en el código del sistema operativo.

Cabe matizar que esta encriptación se implementará en las comunicaciones entre usuarios de iOS y de Android, ya que iMessage ya dispone de encriptación de extremo a extremo, es decir, ya protege los mensajes intercambiados entre usuarios de esta 'app'.