Montoya planta cara a la tele y prioriza su paz por encima del espectáculo

José Carlos Montoya, uno de los rostros más mediáticos tras su paso por 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes 2025', ha marcado un antes y un después en su carrera televisiva. Tras el revuelo de su participación en el reality, el influencer sorprendió al público desapareciendo por completo del foco mediático y de las redes. Su decisión, según ha declarado en reiteradas ocasiones, responde a la necesidad de priorizar su salud mental ante la presión de la fama y el ritmo frenético de la televisión.

El joven de Utrera se ausentó incluso del debate final del programa por prescripción médica, poniendo por delante su bienestar emocional. Aunque hace tan solo unas semanas parecía que su vuelta era inminente, finalmente ha decidido continuar alejado del foco mediático por su propio bien. "Mi paz emocional no se negocia", ha sentenciado recientemente en sus redes, aclarando que, aunque no descarta regresar algún día, en este momento su prioridad absoluta es mantenerse alejado de la fama hasta sentirse completamente preparado.

En un vídeo compartido desde el mar, Montoya se muestra reflexivo y agradecido por el apoyo recibido, pero remarca que "todo llega" y pide respeto y paciencia a sus seguidores. "Lo mejor está por llegar", comenta, dejando la puerta abierta a futuros proyectos, pero insistiendo en que nunca antepondrá la fama a su bienestar personal.

La presión mediática y los conflictos vividos durante sus dos realities hicieron mella en el influencer, quien ahora retoma de forma muy gradual su actividad pública. Por el momento, su regreso está centrado en redes sociales y presencias puntuales en eventos, como la reciente Velada V de Ibai Llanos en Sevilla, donde volvió a mostrarse cercano y espontáneo ante sus fans.