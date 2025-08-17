Agencias

Mónica Pont, contundente con su madre: "Tiene que dejar de manipular todo"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La relación entre Mónica Pont y su madre, siempre marcada por altibajos y tensión pública, acaba de sumar un nuevo capítulo. La actriz ha roto su silencio ante las cámaras y ha decidido hablar sin tapujos sobre el conflicto familiar que la aleja actualmente de su madre.

Mónica no titubea a la hora de señalar la raíz del problema: "Mi madre tiene que dejar de manipular todo". Así, la intérprete deja claro que la situación, lejos de mejorar, la ha llevado a tomar una decisión firme respecto a su futuro familiar.

Preguntada sobre si tiene intención de resolver la distancia que las separa, es rotunda: "Por el momento, no. Creo que tengo que protegerme a mí". La actriz, que en otros tiempos ha tratado de tender puentes, ahora se muestra convencida de que necesita cuidar su bienestar ante todo.

Respecto a las acusaciones de su madre, quien la habría dejado como mentirosa ante terceros, despacha el asunto con total serenidad: "Me es igual, es igual. La gente no es tonta. La audiencia no es tonta. Chao". Con estas palabras, Mónica deja claro que, por ahora, no piensa ceder ni dejar que las críticas afecten su imagen pública.

La situación familiar queda marcada así por la distancia y la firmeza. Ajena a cualquier polémica, prefiere centrarse en sí misma y mantenerse al margen de manipulaciones y versiones encontradas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El incendio de Ourense entra en León por Gestoso y provoca otro nivel 2 y evacuaciones

El incendio de Ourense entra

Médicos sudaneses denuncian 31 muertos en un nuevo bombardeo atribuido a los paramilitares en Darfur

Médicos sudaneses denuncian 31 muertos

Francia denuncia la detención "infundada" en Malí de su ciudadano Yann Vezilier, acusado de desestabilizar el país

Francia denuncia la detención "infundada"

Crónica del RCD Mallorca - FC Barcelona, 0-3

Crónica del RCD Mallorca -

El servicio ferroviario entre Madrid y Galicia seguirá interrumpido, al menos, hasta mañana al mediodía

El servicio ferroviario entre Madrid