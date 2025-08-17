La Policía de Reino Unido detiene a 13 nuevas personas por apoyar a la ilegalizada ONG Palestine Action

La Policía de Norwich ha anunciado 13 nuevas detenciones este sábado en la ciudad británica por llevar carteles en apoyo a la ilegalizada ONG propalestina Palestina Action --considerada como organización terrorista-- que se suman a las más de 700 personas arrestadas desde su prohibición el pasado 5 julio, más de 530 solo en la multitudinaria protesta en Londres la pasada semana.

"Todas estas personas fueron arrestadas bajo sospecha de exhibir un artículo en apoyo de una organización prohibida, en contravención del artículo 13 de la Ley de Terrorismo de 2000", ha informado el cuerpo de policía en un comunicado.

Cinco de los detenidos han sido trasladados al Centro de Investigación de la Policía de Wymondham donde se han sometido a un interrogatorio, mientras que los otros ocho fueron liberados tras otorgar sus datos para una posterior investigación.

"Siempre trabajaremos para facilitar la protesta pacífica y proteger el derecho democrático de reunión; sin embargo, las acciones de este grupo fueron ilegales", ha declarado el agente Wes Hornigold.

Tras la ilegalización de Palestine Action en virtud de la ley antiterrorista de 2000, respaldar o pertenecer a la organización será un delito, con penas máximas de hasta 14 años de cárcel, pese a que los abogados de la organización han esgrimido hasta el último momento que la ilegalización representa "un abuso autoritario" de poder, según la radio televisión pública BBC.

El Gobierno de Keir Starmer promovió la ilegalización del grupo tras el allanamiento de una base aérea en el que varios activistas realizaron pintadas en aviones militares. Las autoridades estimaron entonces los daños en 7 millones de libras (8,1 millones de euros).