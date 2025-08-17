Agencias

La familia Carmona, unida en el escenario para rendir homenaje a su patriarca, Juan Habichuela

Por Newsroom Infobae

Guardar

La noche de ayer fue testigo de uno de esos momentos que unen a la familia y emocionan al público. Antonio Carmona, referente del flamenco, eligió compartir su paso por el escenario con las personas más cercanas: sus hijas Marina y Lucía Fernanda, y su sobrino Juan Carmona.

Durante el concierto, la familia se mantuvo unida en los diferentes temas interpretados, destacando "Me encanta", canción que Antonio dedicó especialmente a su padre, Juan Habichuela. Una enorme pantalla proyectaba la imagen del guitarrista, mientras Marina, Lucía y Juan acompañaban en los coros y la música.

No faltaron los clásicos, y "Vengo venenoso" hizo vibrar a los asistentes, con Antonio Carmona liderando la actuación y su familia respaldándole, mostrando una vez más el fuerte vínculo que los une sobre el escenario y fuera de él.

Mariola Orellana no ha querido dejar de compartir todas las muestras de cariño hacia su marido y sus hijas, demostrando públicamente lo orgullosa que está de su familia. La complicidad y el afecto familiar fueron los grandes protagonistas de una noche llena de emoción.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El incendio de Ourense entra en León por Gestoso y provoca otro nivel 2 y evacuaciones

El incendio de Ourense entra

Médicos sudaneses denuncian 31 muertos en un nuevo bombardeo atribuido a los paramilitares en Darfur

Médicos sudaneses denuncian 31 muertos

Francia denuncia la detención "infundada" en Malí de su ciudadano Yann Vezilier, acusado de desestabilizar el país

Francia denuncia la detención "infundada"

Crónica del RCD Mallorca - FC Barcelona, 0-3

Crónica del RCD Mallorca -

El servicio ferroviario entre Madrid y Galicia seguirá interrumpido, al menos, hasta mañana al mediodía

El servicio ferroviario entre Madrid