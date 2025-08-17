Agencias

Detenidos tres militares chilenos tras ser sorprendidos con un alijo de droga

Por Newsroom Infobae

Guardar

Tres miembros del Ejército de Chile han sido detenidos en la ciudad de Puerto Aysén, en el sur del país, por retirar de una sucursal del servicio de mensajería Chilexpress un paquete con más de once kilos de droga.

Según informa el diario chileno 'El Mercurio', estos tres cabos pasarán a disposición de la Justicia este domingo acusados de un delito de tráfico de drogas. Además, un civil involucrado en la entrega del alijo de droga también ha sido detenido y tendrá que sentarse ante el juez.

La Fiscalía de Chile ha informado que la detención formaba parte de una operación entre el Ministerio Público y la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la Policía De Investigaciones (PDI) que supervisaron la entrega y realizaron las detenciones.

La IV División del Ejército ha rechazado "toda actividad ilícita que va en contra de los valores y principios institucionales" y ha mantenido "su compromiso con el cumplimiento de la legalidad vigente y su plena colaboración con las autoridades competentes en el desarrollo de las diligencias para el esclarecimiento de los hechos".

Esta operación ha tenido lugar un mes después de la detención de otros cinco militares chilenos, miembros de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), por trasladar en un vuelo una "sustancia ilícita" desde la Base Aérea de Iquique --en el norte del país-- hacia Santiago.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El servicio ferroviario entre Madrid y Galicia seguirá interrumpido, al menos, hasta mañana al mediodía

El servicio ferroviario entre Madrid

Los países nórdicos y bálticos declaran su respaldo total a Ucrania tras la cumbre entre Trump y Putin

Los países nórdicos y bálticos

Putin propone quedarse con el este de Ucrania a cambio de congelar la ofensiva como condición de paz

Putin propone quedarse con el

Hansi Flick: "Jugamos al 60%, quiero a mi equipo en otra actitud"

Hansi Flick: "Jugamos al 60%,

Jagoba Arrasate: "Nos quejamos del criterio, no ha sido el mismo"

Jagoba Arrasate: "Nos quejamos del