Agencias

El Girona FC cede esta temporada a Jastin García al FC Andorra

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Girona FC ha llegado este viernes a un acuerdo con el FC Andorra para cederle a Antonino Jastin García, carrilero y extremo izquierdo de 21 años, que militará en el equipo del Principado durante la temporada 2025/26.

"Continuará así con su proyección en una categoría exigente como LaLiga Hypermotion, sumando minutos y experiencia en un entorno competitivo. En Andorra, Jastin coincidirá con Kim Min-su, también cedido por el Girona esta temporada al conjunto que entrena Ibai Gómez", señaló la entidad gerundense en su página web.

El mismo comunicado oficial describió a Jastin como "uno de los talentos emergentes de la base del Girona FC". "Tras completar una temporada destacada con el filial y participar en diversas dinámicas del primer equipo, esta cesión supone un importante paso para su crecimiento deportivo", subrayó la nota de prensa.

"Desde el Girona FC le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa, convencidos de que esta experiencia en el FC Andorra le permitirá seguir creciendo como futbolista y volverá preparado para afrontar nuevos retos como rojiblanco", concluyó la nota del club gerundense.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Zelenski avisa de que Rusia "ignora" la petición de alto el fuego, "al menos por ahora"

Zelenski avisa de que Rusia

La española Paula Badosa, baja para el US Open, continúa su pesadilla

La española Paula Badosa, baja

Muere el astronauta estadounidense Jim Lovell, comandante del 'Apollo 13'

Muere el astronauta estadounidense Jim

El lateral francés Romain Perraud se marcha del Betis al Lille

El lateral francés Romain Perraud

Amnistía Internacional reclama "medidas tangibles" contra Israel tras sus nuevos planes sobre Gaza

Amnistía Internacional reclama "medidas tangibles"