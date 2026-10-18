Desalojan un camping en Xàbia y el albergue atiende a más de 100 personas

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Alicante, 19 oct (EFE).- Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, junto a otros dispositivos de emergencias, han procedido a desalojar el camping El Naranjal en el término municipal de Xàbia, en Alicante, en cuyo albergue se atienden ya a más de un centenar de personas.

La alcaldesa del municipio, Rosa Cardona, ha explicado en una entrevista en la televisión valenciana À Punt que el albergue se ha montado en la sala polivalente de Xàbia y que Cruz Roja se está encargando de gestionar las atenciones.

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En el mismo, se ha acogido a parte de los desalojados del camping, y ya son más de un centenar las personas que están en dicho albergue.

Por el momento, están trabajando en la localidad unos 15 vehículos de bomberos, 12 efectivos de Protección Civil y todos los de Policía Local, según sus declaraciones.

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Las lluvias, ha explicado, han afectado más a la zona sur del municipio.

Cardona ha incidido en que se eviten los desplazamientos innecesarios durante el episodio de lluvias.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha explicado que los servicios de emergencias han desalojado el camping el Naranjal y que el municipio de Xàbia es donde se han concentrado gran parte de las llamadas que ha recibido el 112 d ella Comunidad Valenciana. EFE

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