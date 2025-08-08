Emirates prohibirá utilizar cualquier tipo de batería de externa en sus vuelos a partir de octubre

La aerolínea Emirates prohibirá utilizar cualquier tipo de batería externa en sus vuelos a partir del 1 de octubre. Los clientes podrán seguir llevando un cargador portátil a bordo aunque no podrán utilizarlo en la cabina del avión.

Emirates seguirá permitiendo a los pasajeros llevar un cargador portátil de menos de 100 vatios-hora, ahora bien, prohibirá desde el próximo mes de octubre el uso de baterías externas en sus vuelos, según la normativa actualizada de la aerolínea dada a conocer este viernes.

Las nuevas reglas de la empresa de aviación establecen que las baterías portátiles no podrán emplearse para cargar dispositivos personales a bordo, ni cargarse con la fuente de alimentación del avión. Además, deberán colocarse en el bolsillo del asiento o en una bolsa bajo el asiento delantero, quedando prohibido su transporte en el equipaje facturado o en los compartimentos superiores.

La compañía aérea señala que las baterías aceptadas deberán mostrar la información de su capacidad.

Esta medida se adopta tras un análisis de seguridad motivado por el aumento de incidentes relacionados con baterías de litio en la aviación, ya que Emirates señala que podrían provocar incendios, explosiones o liberación de gases tóxicos.

La aerolínea ha agregado que "se compromete a mantener y mejorar continuamente los niveles de seguridad, protegiendo a los clientes y al personal en todo momento".